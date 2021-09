La actriz Emilia Drago le puso un alto a su participación en el programa “Reinas del show” debido a un accidente que sufrió durante el ensayo general antes del programa. Según explicó, se rompió una costilla y tendrá una prolongada recuperación.

Tras anunciar su alejamiento durante la última gala de “Reinas del show”, la actriz nacional publicó un breve video en su cuenta de Instagram donde explica detalles de su lesión y agradece la preocupación de sus seguidores.

“Gracias a todos por la preocupación y el cariño que me han dado. En el ensayo general antes del show sufrí una caída, un golpe que podría haber parecido un poco tonto, pero justo me di en el lugar preciso y se me rompió una costilla”, contó Emilia.

“Estoy aquí, parada, puedo respirar y es sorprendente, hasta milagroso porque muchas veces cuando se te rompe una costilla es muy fatal, doloroso. A mí me duele, pero estoy bien, ya han pasado bastantes horas desde el accidente, he llorado mucho y estoy empezando a aceptar lo que ha pasado”, añadió en su video.

Asimismo, señaló que, por el momento, desconoce el tiempo de recuperación que tendrá que afrontar tras haberse roto una costilla. Sin embargo, agradeció la preocupación y el cariño de sus seguidores.

“Lamentablemente no voy a poder bailar, no sé si en una semana o dos. Por lo pronto tengo que cuidarme mucho, me están cuidando también aquí en casa. Gracias a la producción de Gisela, mi coreógrafo a todos por el cariño y el aguante todos estos días. Deseo pronto volver a la pista de baile”, precisó Drago.

