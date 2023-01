‘América Hoy’ empezó su temporada 2023 y regresaron con cinco conductores, pues Christian Domínguez y Edson Dávila ‘Giselo’ dejaron de ser colaboradores del programa y se asuman a sus colegas de Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna. Sin embargo, tras este anuncio se generó la pregunta de ¿Quién tomaría el lugar del cumbiambero y del bailarín?

Ethel Pozo contó que en ‘América Hoy’ va a ver una nueva figura que se sumaría a su equipo para ser un total de seis conductores en el programa de GV Producciones. Por lo que, a través de un video se lanzaron pistas sobre quién sería la “colaboradora” del magazine matutino.

“Desde Medio Oriente una verdadera bomba (...) Ellos no serán 5, no serán 4 ¿ellos serán 6?”, dice la voz en off.

Por todas las pistas se trataría de Rosángela Espinoza, ya que se oye su voz en una parte del video promocional.

Rosángela Espinoza confirma que sale con empresario qatarí

La chica ‘Selfie’ reveló detalles pocos conocidos de su nuevo pretendiente, luego de que Magaly Medina cuestionara sus constantes viajes a Emiratos Árabes y tildara de nueva “embajadora”.

La ex chica reality volvió abrir las puertas de su corazón, pues confirmó que gracias a su nuevo pretendiente ha logrado pasear por helicóptero y se ha hospedado en hoteles de cinco estrellas. Además, sorprendió a sus seguidores al hablar de los negocios que maneja.

“Dice que le gusto mucho, le gusto como soy, sabe de mí, obviamente porque ha visto mis redes sociales. Él tiene una empresa de energía… Controla todo lo que es el gas, el petróleo en Qatar, olvídense”, expresó Rosángela Espinoza.

Incluso, la modelo aclaró que el empresario estaría interesado en ella, ya que habría viajado para poder verla: “No es feo, es más alto que yo y creo que ha venido a Dubái por mí”.