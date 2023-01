Ethel Pozo denunció que ladrones ingresaron a su casa y se robaron objetos de valor, cuando nadie se encontraba en el lugar. La conductora de ‘América Hoy’ compartió la mala noticias con sus seguidores en sus redes sociales.

La hija de Gisela Valcárcel manifestó que por fortuna nadie se encontraba en su casa cuando los delincuentes entraron a robar. Según dijo, ella regresó a su casa con su hija, cuando se dio cuenta que la cerradura estaba rota.

“Esto no me ha pasado nunca, es superfuerte y doloroso. Se han llevado cosas muy importantes para mí. Se han llevado dos discos duros con todas las fotos de mis hijas, desde que nacieron. También mi pasaporte con mi visa”, reveló Ethel Pozo.

Por eso la conductora de televisión pidió a los delincuentes hacerle llegar el documento. “Necesito la visa, el pasaporte porque saben lo difícil que es tramitarlo y conseguirlo”, expresó.

América Hoy regresa con Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna

Ethel Pozo y el resto del equipo de América Hoy regresa nuevamente a las mañanas. A través de las redes sociales de GV Producciones se revelaron los rostros que continuarán presentes en la temporada de 2023. Y por lo que se pudo ver no habrá cambios.

En los videos compartidos en la cuenta de Instagram de la productora de Gisela Valcárcel aparecen Brunella Horna, Janet Barboza, Edson Dávila, Christian Domínguez y por supuesto Ethel Pozo preparándose para lo que será la nueva temporada.

Ethel Pozo responde a los que la critican

Algunos usuarios, luego del anuncio de América Hoy, le pidieron a Ethel Pozo que este año no llore mucho en las pantallas.

“Ojalá este año no llores”, “¡Ay, pero sin llorar!”, “Ethel ya sabes las mujeres no lloran facturan”, “Sin llorar Ethel”, fueron algunos comentar

Los mensajes no pasaron desapercibidos ante los ojos de Ethel, quien no dudó en contestarle a quienes le pidieron que no llore tanto en el magacín con una icónica frase de Shakira que ha causado impacto en los últimos días tras el lanzamiento de su última canción junto a Bizarrap.

Aunque la hija de ‘La Gise’ aseguró que desde septiembre de 2021 no llora, agregó: “En el 2023 las mujeres no lloramos, facturamos a lo Shakira”. El comentario fue bien recibido por los seguidores, quienes no dudaron darle like.