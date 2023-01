Ya falta menos para que Ethel Pozo y el resto del equipo de América Hoy regrese para apoderarse nuevamente de las mañanas con uno de los magacines más vistos de la televisión peruana. A través de las redes sociales de GV Producciones se revelaron los rostros que continuarán presentes en la temporada de 2023. Y por lo que se pudo ver no habrá cambios.

En los videos compartidos en la cuenta de Instagram de la productora de Gisela Valcárcel aparecen Brunella Horna, Janet Barboza, Edson Dávila, Christian Domínguez y por supuesto Ethel Pozo preparándose para lo que será la nueva temporada.

Entre la emoción por su regreso, los televidentes no se cohibieron de aconsejar a la esposa de Julián Alexander y le pidieron que no llorara tanto este año.

Ethel Pozo responde con frase de Shakira a haters que le piden que no llore tanto

Si hay alguien dejar salir sus sentimientos a flote es Ethel, no importa el lugar o momento si siente la necesidad de dejar salir las lágrimas, lo hace sin tapujos.

“Ojalá este año no llores”, “¡Ay, pero sin llorar!”, “Ethel ya sabes las mujeres no lloran facturan”, “Sin llorar Ethel”, comentaron algunos de los fieles televidentes de América Hoy que no aguantan las ansias por ver de nuevo a sus conductores favoritos adueñarse de la pantalla de América TV.

Los mensajes no pasaron desapercibidos ante los ojos de Ethel, quien no dudó en contestarle a quienes le pidieron que no llore tanto en el magacín con una icónica frase de Shakira que ha causado impacto en los últimos días tras el lanzamiento de su última canción junto a Bizarrap.

Aunque la hija de ‘La Gise’ aseguró que desde septiembre de 2021 no llora, agregó: “En el 2023 las mujeres no lloramos, facturamos a lo Shakira”. El comentario fue bien recibido por los seguidores, quienes no dudaron darle like.

Melissa Paredes envía indirecta a Ethel Pozo

Melissa Paredes ofreció unas explosivas declaraciones en la reciente entrevista que ofreció en ‘Al Sexto Día’ tras admitir que Gisela Valcárcel la convocó a la más reciente edición de ‘El Gran Show’ por rating, se reafirmó en que no tiene amigos en televisión.

“¿Qué es lo que hace que tu hígado se prenda de furia? Derrepente con algún personaje de la televisión... ¿Quién hace, quién provoca que tú te prendas de ira”, le consultó la periodista a la exMiss Perú. “En su momento sí, ganas de cachetear a varios, por algunos temas que no entendían por qué tenían que hablar, sí”, respondió.

“Yo creo que hay personas que definitivamente no las quieres más en tu vida. Cerca, porque de lejos normal, yo me llevo bien con todo el mundo pero ya no es como para que sean tus compañeros tan cercanos, ni amigos”, respondió tajante Melissa Paredes.