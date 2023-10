La actriz peruana Saskia Bernaola hizo una importante aclaración sobre el tipo de alimentación que tiene durante su reciente participación en “El gran chef: Famosos”.

Como se recuerda, la integrante de “Las Banda-las”, indicó durante el lanzamiento de la cuarta temporada del “reality” que era vegana, es decir que no comía ningún alimento de origen animal como carnes, huevos, lácteos, miel y otros.

Sin embargo, en la noche de eliminación de “El gran chef” del martes 17 de octubre, la artista reveló que por momentos es vegetariana y por otros vegana, eso luego de probar el Kam Lu Wantan que cocinó, el cual contenía huevos.

“De esto (del Kam Lu Wantan) puedo probar el huevito que no es vegano, sino vegetariano... De vez en cuando me vuelvo vegetariana y regreso a ser vegana”, comentó la intérprete.

¿Por qué Sakia Bernaola es vegetariana?

Es importante recordar que en el 2020, Saskia reveló que su veganismo y vegetarianismo se dio como una muestra de protesta contra el sistema alimentario.

“Otra cosa contra la que me rebelo es el sistema alimenticio. No como carne, soy vegetariana, casi vegana. También me rebelo contra eso: comer animales”, dijo en una entrevista con el diario Perú 21.

Cabe mencionar que la alimentación vegetariana se considera a la que excluye el consumo de carnes, mientras que la vegana es más estricta ya que no solo evita el consumo de carnes, sino también de sus derivados como la leche, el huevo, la miel y otros.

¿Saskia Bernaola pasó al siguiente nivel de “El gran chef: Famosos”?

Saskia Bernaola fue salvada de la eliminación en “El gran chef: Famosos” tras preparar un Kam Lu Wantan, platillo favorito del jurado Giacomo Bocchio, quien celebraba su cumpleaños el martes 17 de octubre.

Por su parte, la actriz Ximena Hoyos no tuvo la misma suerte ya que tras un accidente y no convencer a jurado con su platillo, se convirtió en la segunda famosa en ser eliminada de la temporada.