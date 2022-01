La exporrista Shirley Cherres reveló que no la pasa bien luego que diera positivo a coronavirus (COVID-19). Incluso, contó que en las noches debe estar con oxígeno debido a que su saturación baja.

“Llevo seis días desde que di positivo y se me ha complicado porque tengo asma desde niña. Me falta el aire y tengo que estar con oxígeno en las noches porque baja mi saturación”, precisó Cherres en una entrevista con el diario Trome.

Cherres reveló que “toda esta situación me pone muy nerviosa, mi dormitorio parece una clínica, pero gracias a Dios que tengo un médico y una enfermera que están cuidándome mucho”.

Shirley Cherres contó que los síntomas que ha tenido han sido fuertes, pese a tener las dos dosis de vacuna.

“Así es. Muchas personas dicen que la nueva variante es leve y es totalmente falso porque todos los organismos no son iguales. Yo tengo dos dosis de la vacuna, me cuidaba muchísimo, pero creo que me contagié al ir a comprar mis máquinas para mi spa”, comentó.

Finalmente, la exporrista recomendó a sus seguidores no bajar guardia con el virus. “Les recomiendo a las personas que se cuiden mucho y no pierdan la fe”, puntualizó.

