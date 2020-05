Distintas personalidades de la industria musical y televisiva vienen sorprendiendo a su gran número de fanáticos con sus nuevas apariencias tras bajar considerablemente de peso. Algunos han recurrido a la banda gástrica, mientras que otros realizan ejercicios y tienen una buena alimentación.

Tal es el caso de la conductora Carla Tello, quien recientemente reveló haber perdido hasta 18 kilos sin la necesidad de hacerse una operación. La presentadora de noticias señaló que su transformación se debía a su nuevo hábito alimenticio.

“En diciembre del 2019 había llegado a mi peso máximo sin darme si quiera cuenta. Los antojitos, las salidas, la ansiedad, habían hecho que tenga pésimos hábitos alimenticios. Pensé que hacer dieta era un ‘sacrificio’ de un mes. Y cuando no llegaba a mi peso deseado ‘pecaba’ con más fuerza. Siempre pensé que jamás llegaría a mi peso de la universidad y que ya estaba condenada a verme mayor de lo que realmente soy. Pero cuando se me cambió el chip, aprendí a comer, a hacer ejercicio y a relacionarme mejor con la comida ocurrió el ‘milagro’ que esperaba (antes pensaba que través de pastillas y dietas mágicas). Llegué a mi peso universitario, volví a sentirme yo... me empezó a quedar ropa que me resistía a botar y hoy boto mi ropa de gordi que no quiero ver más. Por enésima vez, no me operé, sólo estoy en el aprendizaje de comer sano desde enero de este año. Ya voy casi 18 kilos menos, comiendo buenazo”, relató Tello.

Lucy Cabrera también luce renovada en sus redes sociales tras una cirugía bariátrica. La actriz cómica mostró los resultados de su operación en una reciente publicación de Instagram y enseñó la ropa que usaba cuando tenía sobrepeso.

“Mi exropa, creo que voy a crear otra ONG, pero para apoyo a personas con sobrepeso. Hay muchas cosas que callamos los gorditos”, expresó en su red social.

Mariella Zanetti se suma a la lista de famosos peruanos que bajaron de peso. La actriz de “Los Vílchez” bajó hasta 16 kilos con una operación de banda gástrica, pero -según declaró para “América Espectáculos”-, aún le falta bajar algunos kilos más con la ayuda del gimnasio.

La cantante Mirella Paz no se quedó atrás y ella también perdió peso notablemente y no ha tenido ningún problema en revelar que recurrió a la banda gástrica.

La exconductora del programa “Mujeres Al Mando” recurre a las redes sociales para presumir su nuevo aspecto físico con ceñidos vestuarios.

A inicios del mes de mayo, Shirley Cherres se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” para mostrar los resultados de su cirugía bariátrica y reveló que actualmente pesa 55 kilos.

El cantante Josimar sigue sorprendiendo a sus seguidores de todo el mundo con su notable pérdida de peso tras recurrir a la banda gástrica. Actualmente, el salsero luce totalmente renovado y su voz sigue siendo igual de prodigiosa, pero envuelto en escándalos mediáticos con su exesposa, Gianella Ydoña.

Shantall Young Oneto no ha dado detalles sobre su nueva figura, pero sí es constante con sus publicaciones en redes sociales, donde no solo hace alarde de su físico, sino de su talento para el canto y la actuación.

En tiempos de aislamiento social por la pandemia del coronavirus, la artista nacional ha hablado de la importancia de la meditación y los hábitos alimenticios para sentirse bien con uno mismo.

No podemos finalizar esta lista de famosos peruanos que bajaron de peso sin mencionar a la cantante Michelle Soifer, quien recientemente se sometió a una cirugía bariátrica y bajó hasta 22 kilos.

La integrante del reality “Esto es guerra” se ha encargado de demostrar los resultados de su operación con sensuales bailes publicados en su Instagram.

