Sofía Franco salió al frente para pronunciarse tras las declaraciones de Jamila Dahabreh en el programa “Magaly TV: La Firme” donde aseguró que esperaba que le dieran una casa a cambio de firmar los papeles para su divorcio de Álvaro Paz de Barra.

La exconductora de televisión afirmó que la versión que contó la modelo -de que su romance con el abogado no próspero por el acuerdo que ellos tenían- “no es así” y que la disolución del lazo legal que aún la une al padre de su hijo se dará cuando tenga que darse.

“Me parece de mal gusto opinar del patrimonio de una pareja de esposos. Es algo que, como familia, nos compete conversar a nosotros, nadie le autorizó a opinar”, dijo inicialmente Sofía Franco en una breve entrevista al diario Trome.

“Pero que sepa que nos casamos con bienes mancomunados. Son 10 años de matrimonio y así llore y patalee, el divorcio se dará en el momento que toque”, agregó, dejando en claro que no tiene apuro en finalizar su vínculo con Paz de la Barra.

Sobre si las declaraciones de Dahabreh le molestaron, Sofía indicó: “La verdad, estoy enfocada en mis proyectos laborales acá en México, en lograr mis metas y no retroceder, y esto para mí es retroceder (...) No daré más detalles y espero que paren ya con la novela. No diré más por mi paz y tranquilidad, y le deseo lo mejor a todos”.

De otro lado, también fue consultada sobre las imágenes suyas en las que aparece junto a un actor mexicano, casado, pues se especuló que sería una estrategia para promocionar su carrera allá, y sin reparos Franco explicó cuál es su relación con esta persona.

“Víctor González es amigo mío, hace más de 20 años que nos conocemos y tenemos una amistad muy sólida. Compartir esta producción con él es más que especial porque lo haces con mucho gusto”, apuntó al tiempo que dejó en claro que conoce a su familia del artista, con quien ya está grabando la serie para Netflix en la que actúan.