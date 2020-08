Sofía Franco creció en medio del silencio. Desde niña aprendió de sus padres sordomudos que la discapacidad no es una barrera para salir adelante. Los prejuicios y la indiferencia sí lo son. Aprendió la comunicación por señas. Aprendió a escuchar con el corazón. Actualmente, alejada de la TV, la presentadora enfoca sus energías en sacar adelante una ONG a favor de personas vulnerables con limitaciones físicas o sensoriales.

“La necesidad de crear esta ONG viene de muchos años atrás. De hecho venir de padres con discapacidad me cerró muchas puertas. Ver cómo ellos se han podido desarrollar, han trabajado, han salido adelante a pesar de su condición, me inspira. No ha sido una situación fácil. El 2000 viví afuera en Estados unidos, no existía el tema de las videollamadas, la comunicación con mis papás era complicada, nos comunicábamos a través de cartitas. Siempre pensaba en ellos, fue duro dejarlos solos, sentía que eran mi responsabilidad ayudarlos, entonces regresé al Perú”, relata Franco Ayllón.

Hace más de 13 años, Sofía perdió a su padre, a quien recuerda con gran cariño. Y rememora su infancia como una etapa especial en su vida, cargada de amor. “Mi padre falleció hace mucho tiempo, era un gran hombre. Mis padres tienen una discapacidad auditiva, son sordos, no pueden escuchar, pero crecimos en este amor, en este silencio. Son muchas familias que lo han vivido, es un mundo aparte, un idioma de amor universal”, refiere.

Solidaria

Con la ONG que lleva su nombre, Sofía ha logrado canalizar ayuda a favor de víctimas de la pandemia por el COVID-19. “Lo de mi fundación sin fines de lucro es un sueño hecho realidad. Lo que hacemos es cambiar tristezas por alegrías, tratamos de resolver los problemas de la gente, darles capital para que salgan adelante. Ayudamos a las ollas comunes con víveres, buscamos que empresas solidarias contribuyan. Soy imagen de Protect Face, una empresa con la que hemos iniciado una alianza, nos donará protectores faciales para repartirlos a la gente más necesitada. Si no nos protegemos ni tenemos los cuidados necesarios, las consecuencias serán fatales. Una de las medidas que ha adoptado el gobierno, es el uso obligatorio de los protectores faciales en el transporte público como barrera de cualquier riesgo de contagio, así que hago un llamado a las personas a continuar cuidándose y protegiendo a sus familias sobre todo si están fuera de casa para que la ola de contagio disminuye progresivamente”, remarca.

No a la política

Aunque más de una vez ha aparecido en obras sociales al lado de su esposo, el alcalde de La Molina, Álvaro Gonzalo Paz de la Barra, la presentadora de TV descarta estar construyendo un futuro político.

“No estoy tentada a algo político, estoy enfocada a mis obras sociales y a seguir con mis proyectos para la televisión. Estoy viendo con unos creativos mexicanos divinos, hacer algo que tenga que ver con emprendimiento y mostrar las bondades de nuestro país, luego visitar otros países”, aclara.

Finalmente, Sofía evitó referirse a la cuestionada contratación de Marcelo Oxenford en el municipio de La Molina. Aunque aclara que su esposo goza de su total apoyo, considera que solo a él le compete hablar de asuntos relacionados a su gestión pública.

