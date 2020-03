Magaly Medina señaló en su programa de entretenimiento que la esposa de un alcalde estuvo en la reunión de Nolberto Solano y Pablo Zegarra en el distrito de La Molina. Ante esta afirmación, distintos usuarios de las redes sociales deslizaron la idea de que dicha mujer sería Sofía Franco.

Al verse envuelta en comentarios malintencionados, la exconductora de televisión se pronunció al respecto en un medio local y negó haber estado en dicha reunión, donde el técnico de la sub-23 fue intervenido.

“Magaly pidió al final de su programa que no especulen. Estamos en emergencia sanitaria, lo que todos estamos haciendo en nuestras casas es lo correcto. Entonces, me gustaría que no mencionen mi nombre porque sí me afecta y me afecta más todo lo que está pasando nuestro país”, expresó a Trome.

Además, Franco reveló que no ha salido de su domicilio desde que el presidente Martín Vizcarra decretó aislamiento social para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19).

“Estoy confinada con mi familia desde antes que se decrete la cuarentena. Hay temas más importantes en estos momentos y te lo digo de corazón porque veo cómo la está pasando la población vulnerable. Agradezco tu comunicación y queda aclarado que no violé ninguna norma”, dijo para el mismo diario.

