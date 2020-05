Sofía Franco recorrió las calles del Cercado de Lima con las cámaras de “En boca de todos” y encontró a una mujer de bajos recursos que pedía ayuda para sus hijos en plena pandemia del COVID-19.

Según reportó la madre de familia, ella no tiene un techo para pasar sus días en pleno estado de emergencia y actualmente vive con sus pequeños hijos en el interior de una combi.

“Me da mucha vergüenza por lo que estamos pasando, me duele mucho estar así junto a mis hijos, ellos no van al colegio y no pueden avanzar tareas. Todos los días es lo mismo porque no tenemos dinero para alquilar un cuarto”, narró la señora entre lágrimas.

Ante este lamentable testimonio, Sofía Franco no pudo evitar las lágrimas y lloró por el caso de la madre de familia. “No llores por favor, me parte el alma ver cómo estás viviendo... el presidente ha dicho que debemos lavarnos las manos de forma permanente, pero cómo se hace acá”, dijo la presentadora de televisión.

Finalmente, la producción del programa “En boca de todos” se propuso ayudar a la familia de bajos recursos con alimentos de primera necesidad para que no pasen hambre en tiempos de pandemia.

Sofía Franco llora por caso social. (Video: América TV)

