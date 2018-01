Stephanie Cayo actuaría en secuela de "Torbellino"

Luego de trece años, Stephanie Cayo volvería a integrar el elenco de actores de una producción peruana. Se trata de la secuela de "Torbellino", ficción que tendrá en la dirección a Luis Llosa.

Según fuentes de El Comercio, la menor de las Cayo aceptó la propuesta de Latina para formar parte la historia de Torbellino 20 años después.

Stephanie se encuentra en Lima con su novio, el empresario estadounidense Chad Campbell. Llegó para pasar las fiestas de fin de año en familia y, al parecer, aprovechó para concretar su ingreso a la nueva producción de Latina, donde compartiría roles de actuación con sus hermanas Bárbara y Fiorella.

El cantante Deyvis Orosco y el actor Junior Silva también formarán parte de esta nueva producción nacional; además de actores de la novela original, como: Bárbara y Fiorella Cayo, Daniela Sarfati, Érika Villalobos, Carlos Thorton, entre otros.



En reciente entrevista con "Reporte Semanal", Lucho Llosa sostuvo: "Hacer Torbellino 20 años después, como una historia nueva y recurriendo a los antiguos personajes, junto a gente nueva, va ser una forma de volver a lanzar actores y descubrir verdaderos talentos. Esa es una de las cosas que ha caracterizado a Iguana y que más me motiva a mí".

TRAYECTORIA

Stephanie Cayo debutó como actriz a los 10 años de edad en la telenovela "Travesuras del corazón". En 1999 integró el elenco actoral de "María Emilia, querida" y cinco años después actuó en "Besos Robados". Desde entonces, su carrera actoral ha ido en ascenso.

En 2007 actuó en la telenovela "La marca del deseo". Ese fue el inicio de una exitosa carrera en el extranjero.

En 2011, protagonizó junto al actor Juan Pablo Espinosa la telenovela "El secretario" de Caracol Televisión. Un año después, la vimos protagonizando el musical "Chicago", como Roxie Hart en el Royal Center de Bogotá.

También actuó en la serie "La Hipocondríaca"e integró el elenco de actores del éxito de Netflix "Club de Cuervos". En "El comandante" dio vida a Mónica Zabaleta.

Paralelamente a la actuación, Stephanie desarrolla una carrera musical. En 2011 lanzó su primer álbum musical y, recientemente, estrenó su primer single en inglés llamado "Let Me Go", una colaboración con Sebastián Llosa.