Yahaira Plasencia visitó este martes 7 de junio el programa “América Hoy” y no pudo evitar ponerse nerviosa al ser consultada sobre qué hizo con la pulsera de oro que le regaló Jefferson Farfán en el tiempo que estaban juntos.

En la secuencia “El confesionario”, la salsera tuvo que responder la siguiente pregunta: “¿Confiesas que el regalo más caro que has recibido fue una pulsera de oro valorizada en más de 5, 500 dólares?”.

La salsera al ver el precio que le colocaron a la joya, dijo: “Escúchame, si por ahí tienen esa pulsera dénmela y la vendo, no la tengo”.

Ya en un tomo más serio, la intérprete de “La cantante” negó que la pulsera haya costado 5 500 dólares. “Para empezar esa pulsera no costó más 5 500 dólares. (¿Cuánto costó?) Yo que sé, no sé. O sea es una pulsera que ya pasó hace mucho tiempo, un recuerdo bonito de un momento bonito, ahí quedó”, puntualizó.

Yahaira Plasencia indicó que la pulsera no lo botó, ni lo regaló a alguien más, pues aseguró que los regalos no se desechan. “Ahí debe estar. Los regalos no se botan.”, confesó la intérprete del género salsero.

Tras ello, Edson Dávila intervino y ‘aseguró’ que Yahaira vendió la pulsera para pagar sus videoclips. “¿Con qué creen que pagó los videoclips? Ahí está pues la plata de la pulsera. Una pulsera carísima”, comentó el popular ‘Giselo’ generando la risa de la salsera; sin embargo, ella no negó ni afirmó o dicho por la figura de “América Hoy”.

