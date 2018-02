El drama continúa en torno a la actrices de "Sex and the City" Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, luego de que la primera manifestara sus condolencias por una tragedia en la vida de su colega, además de comentar si la serie volverá por tercera vez como una película. Cattrall se pronunció indignada en la red social Instagram.

Vía Instagram, Kim Cattrall compartió este sábado una imagen con el texto "no necesito tu amor o apoyo en este trágico momento, Sarah Jessica Parker". Pocas horas después, la publicación obtuvo más de 10.000 "me gusta", así como la siguiente descripción:

Una publicación compartida por Kim Cattrall (@kimcattrall) el Feb 10, 2018 at 5:20 PST

"Mi mamá me preguntó hoy, '¿Cuándo esa Sarah Jessica Parker, esa hipócrita, te dejará sola?' Tus continuas menciones (sobre mi) son un doloroso recordatorio de cuán cruel fuiste y eres ahora. Déjame dejar esto MUY claro (en caso no lo haya hecho ya). No eres mi familia. Así que estoy escribiendo esto para decirte una última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personalidad de 'chica buena'. Copia y pega este enlace".

El link compartido por Kim Cattrall en Instagram es un artículo del New York Post, donde se menciona que su personaje fue tan popular en la serie que, de inmediato, generó tensiones con la actriz protagónica, Sarah Jessica Parker. "Un grupo empezó a formarse, dejando a Cattrall afuera", indica el texto.

Hace unos días, Parker le expresó su "amor y condolencias" a Kim Cattrall, sentimientos que fueron compartidos por Cynthia Nixon, que también participó en la popular serie de HBO. Hola, Kim. Son noticias muy horribles. Muy lamentable de escuchar. Te envío amor", dijo.

De otro lado, Parker contó el jueves último que jamás cerraría la puerta a la posibilidad de una tercera película de "Sex and the City", pues confía en el talento del guionista, Michael Patrick King. En otro momento, dijo sentirse con el "corazón roto" al saber que Kim Cattrall nunca la consideró una amiga.

DATO

"Sex and the City" cumple 20 años en junio.