Sophie Turner interrumpe su luna de miel con Joe Jonas para apoyar a Alex Morgan

Sophie Turner hizo un alto en las celebraciones de su boda con el cantante Joe Jonas para grabar en Instagram un mensaje de respaldo para la futbolista Alex Morgan, quien ha sido blanco de críticas por su celebración en la semifinal del Mundial Femenino 2019.

►Multicolor: así fueron los 'outfits' de la despedida de soltera de Sophie Turner

►Joe Jonas y Sophie Turner acaban con el misterio y comparten romántica foto de su boda

La actriz de "Game of Thrones" se vio involucrada en la polémica cuando la capitana de la selección estadounidense aseguró que había querido hacerle un homenaje a ella con su gesto y no burlarse de los ingleses, como aseguran sus principales detractores.

Y es que en el partido contra Inglaterra que le valió el pase a la final del Mundial Femenino 2019, Morgan simuló que tomaba una taza de té, algo que fue entendido como una burla a las costumbres británicas. La futbolista explicó que, en realidad, se estaba inspirando en Sophie Turner, quien suele compartir en su cuenta de Instagram videos y fotos con la leyenda "and that's the tea" ("y ese es el té") como muestra de celebración.

En su mensaje para Alex Morgan, Sophie Turner dice: "Estoy en mi luna de miel, así que no estoy revisando mucho mi teléfono, pero siento que esto merece una mención. Por supuesto que me apena que haya perdido Inglaterra, pero me honra que la derrota haya sido con un equipo como el de EE.UU".

Luego continúa refiriéndose a Alex Moragan: "Me honra que hayas pensando en mí (para tu celebración). Esa gente que te odia y escribe cosas negativas, probablemente no está haciendo nada en casa, son millennials tomando kombucha... Yo quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti, Alex Morgan. Felicitaciones por tu triunfo. Y ese es el p*** té", finalizó.

Este es el gesto de Sophie Turner al que Alex Morgan hace alusión:

La final del Mundial de Fútbol Femenino 2019 se llevará a cabo el próximo domingo 7 de julio en el Parc Olympique Lyonnais. El partido será disputado entre las selecciones de los EE.UU y de los Países Bajos.