A solo tres días del lanzamiento de "Lento", el nuevo sencillo de Thalía junto a Gente de Zona, ha conseguido hasta el momento casi 4 millones de reproducciones y la cantante, fiel a su estilo, compartió el feliz acontecimiento con un nuevo post en su cuenta de Instagram.

"¿Ya vieron el video de #Lento junto a mis amigos de @GenteDeZona? ¡Perfecto para un domingo de playa! 🌊☀ Did you watch the video for my new song #Lento? Perfect for a Sunday beach day!#SoyFandemisFans #tribuT #Ttribu #MiClan #sol #arena #playa #sun #fun #beach", escribió la cantante mexicana en el mencionado post de Instagram.

Como se sabe, Thalía y Gente de Zona estrenaron el pasado 27 de setiembre "Lento". El tema forma parte del disco "Valiente" que la mexicana lanzará a fines de noviembre, dos años después del lanzamiento de su último disco "Latina".

La historia del videoclip muestra a Thalía en una relación con el jefe de su seguridad. En paralelo se muestran dos planos más: el primero con la mexicana bailando y cantando junto a Gente de Zona, y el segundo con ella disfrutando en una playa al ritmo de un columpio.

Cabe destacar que "No me acuerdo", el tema de Thalía a dúo con Natti Natasha es uno de los grandes éxitos de la mexicana. Fue lanzado en junio de 2018 y cuenta hasta el momento con más de 400 millones de reproducciones.