Kylie Jenner revela cómo le contó Jordyn Woods lo que pasó con Tristan Thompson

Kylie Jenner hablará por primera vez de cómo reaccionó después de enterarse que su mejor amiga, Jordyn Woods, había estado con Tristan Thompson, la pareja de su hermana Khloé.

En un video promocional de "Keepin Up With the Kardashians", Kim Kardashian y Kylie Jenner están sentadas conversando con Khloé Kardashian y tratando de consolarla por lo sucedido.

►Kris Jenner muestra tiernas fotografías escolares de Kendall y Kylie Jenner

“Tristan, todos sabemos de lo que es capaz: mira lo que me hizo cuando tenía nueve meses de embarazo”, dice Khloé Kardashian sobre su pareja en ese entonces, quien presuntamente le fue infiel a pocos días de dar a luz a su hija en 2018.

“Yo sabía quién era él, pero nunca, en un millón de años, hubiera pensado quién era ella (Jordyn Woods) […] Todos piensan que es mentira”, dice Khloé Kardashian.

Kylie Jenner, finalmente interrumpe la conversación y cuenta qué fue lo que le dijo Jordyn Woods.

“Ella realmente no dijo nada. Estaba llorando todo el rato. Yo le dije: ‘tengo miedo de ti ahora, eres capaz de despertarte al día siguiente con una sonrisa en la cara’. Y luego le dije casi todo lo que hemos estado hablando ahora. ‘No estuviste pensando en True, en Khloé, en mí, ni siquiera en ti misma. Mira lo que hiciste’. Podrías haber hecho lo que sea, pero cuando le afecta a mi familia, también me afecta a mí, entonces es un problema”, señaló Kylie Jenner.

Como se recuerda, la noticia sobre Jordyn Woods y Tristan Thompson salió a la luz en febrero y al mes siguiente ella dio su versión de los hechos; sin embargo, el vínculo con la familia Kardashian-Jenner con la modelo ya se había roto, por lo cual abandonó la casa de su íntima amiga, Kylie Jenner, donde residía.