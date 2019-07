Renée Zellweger: así es el tráiler oficial de la película sobre Judy Garland | VIDEO

Este lunes fue liberado el primer tráiler oficial de "Judy", la biopic de la actriz y cantante estadounidense Judy Garland, que es protagonizada por Renée Zellweger.

Con el tema "Somewhere Over the Rainbow" de fondo, el avance de poco más de un minuto de duración muestra imágenes de Garland (Zellweger) en presentaciones y detrás de escena, así como también en su ámbito más íntimo con sus hijos y parejas.

En la película también participan el estadounidense Finn Wittrock, y los irlandeses Jessie Buckley y Michael Gambon.

A pesar de la prometedora interpretación de Zellweger, en junio de 2018 Liza Minnelli, la hija de Judy Garland publicó en su página oficial de Facebook, que no aprobaba la película y descartó haber tenido algún tipo de acercamiento con la actriz de "El Diario de Bridget Jones".

La cinta, dirigida por Rupert Goold, fue filmada en Londres y cuenta la vida de Garland unos 30 años después de protagonizar "El Mago de Oz", casi al final de su carrera.

La actriz falleció el 22 de junio de 1969, a los 47 años, producto de una sobredosis accidental de barbitúricos.

"Judy" llegará a los cines el 27 de septiembre próximo.

Fuente: GDS/El Universal/El Comercio