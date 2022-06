¡Gracias por convertirnos en TENDENCIA! Y no solo como Al fondo hay sitio, sino también con todos los personajes que están y no están en TU teleserie, porque AFHS ya no es solo de @americatv_peru, sino del Perú entero.

¡Gracias por su preferencia y esperen que esto se pone BUENO! pic.twitter.com/4nvyoq9Mc3