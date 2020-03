En el ‘Albuquerqueverso’ de “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, el dinero es vital para los protagonistas, pero no es el motivo por el que hacen las cosas. Walter White lo tuvo como motivador para empezar en sus actividades delictivas, pero después eso pasó a un segundo plano y empezó a actuar por su hambre de poder. Jimmy (Bob Odenkirk), en cambio, quería el reconocimiento que se le debía y que por una u otra razón le era esquivo. Pero también quería más cosas y, sobre todo, obtenerlas de modo irregular.

En “Better Call Saul” 5x07 (“JMM”), Jimmy tiene la promesa del dinero y también la de ser alguien que merezca estar en un pedestal. “Amigo del cartel” es una frase demasiado poderosa como para rechazarla. También lo es la propuesta de matrimonio de Kim como forma de evadir ser llamados a la corte para declarar el uno contra el otro en caso los negocios de Jimmy terminen por perjudicar su relación.

Ocurrió el episodio anterior cuando Jimmy venció a Mesa Verde, situación que puso en aprietos a Kim (Rhea Seehorn), la cual tomó un riesgo para asegurar la presencia del banco en el bufete de abogados, maniobra con la que no tiene nada que envidiarle Jimmy en cuestiones de riesgo. Más adelante, en la intimidad, ella descubre que su esposo representa a Lalo Salamanca, y su reacción no es la de alguien emocionada por el peligro; con lo cual podríamos descartar que ella está con Jimmy para tener emoción.

Más allá del amor, el por qué Kim continúa con Jimmy a pesar del peligro sigue siendo un misterio, enigma que los guionistas no piensan ignorar, tal y como lo hace notar Kevin Watchell al decir que la abogada podría estar con alguien mejor. Sea como fuere, ella y Jimmy ya están casados ante la ley. Entre ellos no hay anillos, boda lujosa o una luna de miel en Belice; pero sí secretos.

Kim Wexler en uno de los momentos más complicados de su vida profesional. Foto: AMC.

Jimmy, mientras tanto, empieza un juego peligro cuando Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) le da las herramientas para sacar a Lalo de prisión a pesar de ser él mismo el que lo puso tras las rejas, lo cual respondería a un plan de Fring para deshacerse de una vez del narco. La fianza es de siete millones de dólares, a lo que Lalo está dispuesto a pagar una vez que Jimmy recoja el dinero. De pronto, ser “amigo del cartel” pasa a tener un valor monetario.

Si has pasado ya cinco temporadas siguiendo las andanzas de este abogado, sabes que Jimmy no es un mal tipo, que no es poco empático al sufrimiento ajeno. Ahora, si le dan a elegir entre el bienestar de alguien más y el suyo propio, las cosas pueden ponerse difíciles. La culpa que siente ante el sufrimiento de la familia de Fred Whalen, la víctima de Lalo, se transforma en algo más con la súbita aparición de Howard Hamlin (Patrick Fabian), quien usa toda su cortesía para decirle que sabe quién es el responsable de los incidentes de las bolas de bolos y las prostitutas.

Jimmy se hace el desentendido, pero Howard no es tonto y le dice lo que nadie más se atreve… o nadie más ve: que el futuro abogado de Walter White se siente muy herido. Tu propuesta es insignificante, responde Jimmy cada vez más fuerte y rápido, un desquiciado en la corte que incluso responsabiliza a su colega de la muerte de Chuck McGill, cuyo suicidio tuvo a Jimmy como responsable que a cualquier otro. Sin centro moral, por más que su hermano haya sido para él una molestia, nada detiene al flamante Saul Goodman de aliarse con el que sea para ser reconocido.

El dolor del menosprecio, sea de tu propia familia sumado al de los demás, entra en contraste con el nuevo valor de Jimmy como abogado de narcos y desencadena esta escena:

Jimmy, en los pasillos del juzgado: “¿Te crees superior? ¿Me tienes pena? Vete Howard. Así es, Howard. ¿Sabes por qué no tomé el trabajo? ¡Por que es muy pequeño! ¡No me interesa! ¡No es nada para mi! ¡Es una bacteria! ¡Me muevo en mundos por los que no puedes imaginar! ¡No puedes concebir lo que soy capaz de hacer! ¡Estoy mucho más allá de ti! ¡Soy como un dios vestido de humano, rayos salen de mis dedos!”.

Toda la escena de Jimmy siguiendo a Howard mientras le grita, mientras salta y se contorsiona en su rabia y dolor, es una representación breve pero minuciosa (y merecedora del Emmy) de su camino hasta el momento en la serie; pero también para lo que viene luego, cuando viva como administrador de un Cinnabon en Omaha. Solo, escondido e insignificante.

PENSAMIENTOS SUELTOS

Lydia Rodarte-Quayle: “¿Acaso no matan a los presos todo el tiempo, como acuchillados y demás?”. Diablos, señorita , eso es tener sangre fría.

Uno de los pósters en la casa de Jimmy y Kim es de la película “Outlaw Justice” (1932) del actor Jack Hoxie, quien interpreta a un bandolero que, en plena huida de las autoridades, se da tiempo de ayudar a quien lo necesita. En cierta manera, el personaje representa una mezcla entre los abogados protagonistas.

Cuando Jimmy se casa, entrega dos documentos a la funcionaria: los certificados de sus matrimonios previos. Así, se confirma que Kim es su tercera esposa.

Ver la tristeza en la madre de Fred Whalen me rompió un poco el corazón.

Hacía varios episodios que Mike no parecía tan calmado. Puede que la idea de cobrar venganza sea lo que, de verdad, necesitaba para tener paz.

La mancha de humedad en el falso techo durante la audiencia de Lalo es lo único arruinado en el juzgado. Porque cada sistema tiene fallos.

De no ser por la escena final de Jimmy, quien se habría llevado las palmas es Fring, al que vemos sonreír genuinamente al hablar con su amigo Peter Schuler. Aún así, algo de toda esa conversación no deja de sentirse como un acto porque, en la soledad en su habitación, Fring no muestra emoción alguna.

No termino de creer que Gustavo Fring sea capaz de destruir, él solo, su propio restaurante con una freidora y un pollo. Es una maniobra muy Walter White.

Mi encuadre favorito del episodio: Jimmy agazapado tras una pared, con su reflejo en el muro.

Foto: AMC.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de “Better Call Saul” todos los martes por Netflix.

