A punto de mucho trabajo, Carlos Monzón se convirtió en el campeón mundial de boxeo más importante de Argentina en la década del 70. El deportista transformó su vida en un gran ring de box donde enfrentó la pobre extrema, la gloria, los vicios y la responsabilidad del feminicidio de Alicia Muñiz, su pareja.

El boxeador se convirtió en uno de los personajes más admirados de Latinoamérica, así que no dudó en pasear su título por Roma, París y Copenhague para reafirmar que era el campeón mundial de box, pero no fue hasta que regresó a Argentina que se enfrentó con un rival que lo hizo tambalear, sin embargo, se mantuvo como el número 1.

Pero no solo su buena derecha lo hizo brillar, sino también se convirtió en un sex-symbol por sus rasgos y las mujeres no se podían resistir a él, así que vivió muchas relaciones pasionales y a la vez rodeadas de violencia por su ira que no lograba contener.

La desgracia tocó la puerta de la familia Monzón el 14 de febrero de 1988, cuando el campeón mundial llegó muy borracho y comenzó a golpear a Alicia Muñiz. Fue tanta la brutalidad que se vivió en esa casa, donde también se encontraban su hijo Maximiliano.

El desenlace fue fatal, ya que Carlos Monzón asfixió hasta la muerte a la mujer, luego la tiró por la ventana y él también se lanzó para hacer creer que todo fue parte de una pelea y quedar libre de este feminicidio.

Este caso causó mucha controversia en la Argentina de los 80. La gente se encontraba dividida, ya que algunos lo llamaban asesino y otros defendían al campeón mundial. Sin embargo, el autor del crimen no se quedó sin castigo, ya que la justicia de ese país lo condenó a 11 años de cárcel.

Netflix ha decidido estrenar la serie documental “Monzón” y se lanzará a nivel mundial este viernes 25 de octubre.

La producción argentina se centra en la vida deportiva de Carlos Monzón y la relación violenta que mantuvo con la modelo Alicia Muñiz.

Además, quieren resaltar el mensaje de que las mujeres no se encuentran solas y si son víctimas de violencia que busquen ayuda.

¿CÓMO FUE LA RELACIÓN DE CARLOS MONZÓN Y ALICIA MUÑIZ?

Carlos Monzón tenía 38 años cuando conoció a Alicia Muñíz, una joven modelo de 25 años. La pareja comenzó a salir hasta que en 1981 hicieron pública su relación. Se casaron y tuvieron un hijo llamado Maximiliano.

Todo parecía felicidad, pero mientras pasaba el tiempo, el ex campeón mundial de box comenzó a ejercer violencia contra ella, así que la uruguaya no dudó en denunciarlo muchas veces en la comisaría de la ciudad donde vivían, pero a pesar de esto, las autoridades no actuaron eficientemente, ya que por la década de los 80 los casos de maltrato no eran tomados en serio.

En muchas ocasiones, Carlos Monzón llegaba ebrio a altas horas de la noche y exigía ver a su hijo Maximiliano, así que muchas veces se fueron a las manos, hasta esa noche trágica.

Carlos Monzón y Alicia Muñiz en el nacimiento de su hijo Maximiliaro (Foto: GEC)

¿QUÉ SUCEDIÓ LA NOCHE DEL 14 DE FEBRERO DE 1988?

Aquella noche, Carlos Monzón llegó ebrio a la casa que compartir con Alicia Muñiz y comenzaron a pelear hasta que tuvo un desenlace final.

Al día siguiente en los medios de comunicación se publicó una foto que conmocionó a toda la Argentina. En la imagen aparecía Alicia Muñiz muerta, ella estaba tumbada boca abajo, vestida tan sólo con su trusa, y con la pierna izquierda dislocada en una torsión imposible, como de muñeca rota. Carlos Monzón había arrojado a la mujer desde un balcón.

La autopsia indicó que no fue la caída lo que mató a Alicia Muñiz, sino que Monzón la tiró ya muerta porque antes la había estrangulado.

Carlos Monzón trató de justificar su accionar con una de sus frases de boxeador en activo: “En el ring lo comprendo todo. Es fuera donde se me complica”.

Carlos Monzón en la reconstrucción de los hechos (Foto: GEC)

EL JUICIO DE CARLOS MONZÓN

El juicio de Monzón provocó un gran choque cultural. La prensa quiso proteger el prestigio del campeón, que recibió el apoyo de otros ídolos como Maradona. Al mismo tiempo, la sociedad se acostumbró a usar la palabra feminicidio y tomó conciencia del problema del maltrato, hasta el punto de que se crearon unidades policiales específicas.

El ex boxeador fue condenado a 11 años de cárcel por el feminicidio de Alicia Muñiz.

DESENLACE FATAL

Monzón murió en enero de 1995 mientras conducía un Renault 19 a velocidad excesiva hacia la cárcel después de un permiso. También perdió la vida su amigo Jerónimo Mottura. Se salvó la tercera persona a bordo, una mujer llamada Alicia Fessia. En la fotografía de su cadáver, tendido entre hierbajos, Monzón aparece quebrado y en ropa interior. Fue llorado como ídolo.