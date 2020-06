La casa de papel 4: foto de Najwa Nimri | Alicia Sierra | La tercera temporada de "La casa de papel" ("Money Heist" en inglés) se estrenó el viernes 19 de julio y aún hoy sigue dando de qué hablar entre sus seguidores. Como era de esperarse, esta nueva entrega de la exitosa serie de Netflix está cargada de giros inesperados y nuevos personajes que han cautivado al público, que ya está ansioso por el estreno de la cuarta temporada de la producción.

En la tercera entrega de la serie española se sumaron nuevos personajes, así tenemos a Hovik Keuchkerian (Bogotá), Najwa Nimri (Alicia Sierra), Rodrigo de la Serna (Palermo) y Luka Peros (Marsella), cada uno con distintos roles en el mundo de "La casa de papel".

De estos personajes, la que está brillando con luz propia es la inspectora Alicia Sierra, interpretada por la actriz Najwa Nimri, quien está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera.

Alicia Sierra está entre los villanos de "La casa de papel", debido a que se encargó de torturar a Río, encarnado por Miguel Herrán, y después de negociar la rendición de la banda de atracadores más famosa, dirigida desde el exterior por el Profesor y Lisboa, interpretados por Álvaro Morte e Itziar Ituño.

Para la inspectora Alicia Sierra vale todo con tal de cumplir su misión (Foto: Instagram / Najwa Nimri)

Recientemente, la exitosa actriz y cantautora publicó una imagen en Instagram en la que aparece con la cara ensangrentada y con un único mensaje en la descripción: “Buenos días. Feliz verano”. Vista la fotografía, los fanáticos de la aclamada serie reaccionaron con una lluvia de mensajes y preocupaciones para la intérprete española.

Por lo pronto, los seguidores de "La casa de papel" ya están haciendo sus apuestas en torno a esta fotografía. ¿Acaso se trata de un spoiler de la cuarta temporada?

Najwa Nimri interpreta a Alicia Sierra en la tercera temporada de "La casa de papel". Foto: Netflix.

Esto escribieron algunos fans en Instagram: "me da a mí que Sierra la lía parda en la cuarta temporada", "que no le pase nada malo a Alicia", "si Sierra la palma, por favor, dime que sí. No me quiero imaginar otra cosa", "suena a un spoiler disimulado", entre otro tipo de mensajes que han dividido a los seguidores de la serie. Eso sí, hay quienes indican que la imagen tendría relación con algún proyecto musical de la actriz.

En algunos comentarios se leen hipótesis que la publicación puede ser nada más y nada menos que de uno de los capítulos que se mostrará en la cuarta temporada. Mientras que otros fans aseguran que esto tendría que ver con futuras tramas del atraco, que Alicia Sierra investiga en "La casa de papel".

Los spoilers disimulados son muy típicos entre los actores de esta serie de Netflix. Pero hasta ahora nadie de la producción ha confirmado alguna de estas especulaciones.

LA INSPECTORA ALICIA SIERRA

En una entrevista con El Mundo, Najwa Nimri describió a su personaje como una mezcla “entre Terminator y Colombo". Además, explicó que en “'La casa de papel' los buenos son los atracadores y los malos son la policía... Y yo soy de la policía". Según advirtió, su personaje "no cree en el sistema" y que "lo bueno y lo malo están muy cerca. Digamos que es una persona de moral dudosa a ojos de los demás".

Alicia Sierra es la inspectora a cargo de la operación contra los atracadores que tomaron el Banco de España. Además, es la persona que dirigió la tortura contra Río y la que ha hecho temblar por primera vez al Profesor, al hacerle creer que ordenó la ejecución de Raquel Murillo.

ENEMIGO INFILTRADO

La actriz Itziar Ituño, quien interpreta a la inspectora Raquel Murillo en la serie "La casa de papel", reveló hace unas semanas una gran bomba en una entrevista concedida al portal Fanpage.

Según dijo, en la cuarta temporada de "La casa de papel" habrá un infiltrado. "Van a tener un gran enemigo dentro del banco y no lo van a pasar muy bien", sostuvo a dicho medio.

¿Algún atracador traicionará a los suyos? ¿Algún rehén se rebelará contra la banda del Profesor? ¿Acaso será el personaje encarnado por Belén Cuesta? ¿Cobrará protagonismo la exnovia de Berlín, ladrona profesional a quien el personaje de Pedro Alonso contó los pormenores del atraco?

"LA CASA DE PAPEL" - TEMPORADA 4

Como los fans de 'La Casa de Papel' conocen, las dos primeras partes de la trama se centraron en el atraco a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y la tercera parte de dedicó exclusivamente al rescate de Río y el golpe al Banco de España, misiones que aún no han terminado.

Al finalizar la tercera temporada de la serie de Netflix algunos actores como Itziar Ituño, Álvaro Morte y Pedro Alonso ya se despidieron del rodaje e, incluso, de sus propios personajes, lo que ha causado tristeza en los seguidores de la serie.

La actriz Itziar Ituño, quien da vida a la inspectora Murillo, quien en la tercera temporada será llamada Lisboa, declaró que ya se ha grabado casi toda la cuarta entrega, que contará con dieciséis capítulos.

“Estamos ahora mismo filmando la cuarta temporada. En realidad, no hemos parado. Hemos hecho la tercera y hemos seguido rodando la cuarta, todo seguido. Habremos grabado ya catorce o quince episodios”, dijo a los medios. Solo es cuestión de esperar una fecha oficial del estreno.