Conforme a los criterios de Saber más

Si hablas con Giancarlo Esposito (61) es fácil olvidar que dio vida a uno de los criminales más insensibles y fríos de la cultura popular. En cambio, al posar para una cámara, no necesita decir palabra para transformarse en Gustavo Fring, el narco de “Breaking Bad” que camufló su imperio detrás del restaurante “Los pollos hermanos”. En un segundo esa sonrisa desaparece y la reemplaza la mirada de alguien a quien no quieres enojar.

Esposito es vegano en la vida real, así que no lo verás comerse un pollo a la brasa en su paso por la Comic Con Lima. En cambio, firma autógrafos, se toma fotos con sus fans y, en el escenario, les dice que cualquier sueño puede volverse realidad. El Comercio lo entrevistó.

►"Rápidos y furiosos": Jason Statham y más estrellas de acción que pasan los 50 años ►"Game of Thrones": secretos revelados y detalles extraños del guion del episodio final

-Han pasado 30 años desde que trabajaste con Spike Lee en "Do the Right Thing" y "School Daze". ¿Cómo describirías esta aventura tuya como actor?

Me siento bendecido de aún estar actuando, de todavía amar lo que hago. Spike Lee pavimentó el camino para varias icónicas películas que he hecho, pero la que destaca más es "Do the Right Thing". Luego de 30 años la cinta todavía se mantiene y muestra cómo el mundo era en 1989, pero que hoy todavía tiene algunos de esos problemas. Estuve muy feliz de ir a la fiesta del trigésimo aniversario en Brooklyn, Nueva York. Fue fantástico. Para mí, el haber actuado en tantas películas y TV me hace pensar que Buggin' Out fue el primer rol icónico que interpreté. Y aquí estoy, en la Comic Con Lima, con estos grandes fans de "Breaking Bad" donde interpreté a Gustavo Fring; personaje icónico. Siento que he tenido la posibilidad de tocar a muchas y diferentes generaciones de la humanidad y hacer que vean mi trabajo creativo. Eso es una auténtica bendición.

Giancarlo Esposito. (Foto: José Rojas/ El Comercio)

-Leí que te gusta trabajar con creadores que compartan tus valores. Considerando eso ¿Cómo es trabajar con Vince Gilligan (showrunner de "Breaking Bad")?

¿Sabes? Vince es un hombre muy, muy interesante. Me recuerda a alguien del campo. Él es de Virginia, es un chico del sur, es muy afable, muy bueno. Pero el talento está en su gran mente. Su escritura es increíble. Y para mí, haber podido trabajar con él e inspirarlo a escribir para mí mientras él me inspiraba a actuar para él ha sido una combinación fantástica. Es un cineasta maravilloso y ha hecho una de las mejores series de TV de la historia, "Breaking Bad", y también la precuela, "Better Call Saul".

-¿Tu entendimiento sobre Gus Fring, como personaje, ha cambiado luego de interpretarlo en dos nuevas temporadas de "Better Call Saul"?

Bueno, originalmente no quería volver (como Gus) en "Better Call Saul", pues pensé que había dado todo lo que yo tenía a "Breaking Bad". Pero la idea (con la segunda serie) era hacer a Gustavo más joven, más vulnerable, menos confiado; crear un nuevo Gus que no se había visto antes; eso me atrajo a tomar el rol. Al final todo será perfecto, porque cuando veas al Gustavo joven y vuelvas a "Breaking Bad", encajará hermosamente. Como un sujetalibros. Eso es lo que espero.

-El español no es tu lengua materna, pero lo hablas bastante en este universo de Albuquerque. Sé que has trabajado con un coach de lenguaje, pero de todas maneras quería saber si alguna vez has considerado qué podrían pensar las audiencias de habla española de tu pronunciación.

Siempre pienso en eso, siempre pienso que ellos podrían ver todos los errores, todos los pequeños balbuceos que tengo. Originalmente, cuando entré a "Breaking Bad" no tenía un coach. Busqué el acento chileno y empecé a trabajar en ello, hablé español muchas cosas. Entiendo más de lo que puedo hablar, pero cuando está escrito realmente me atrae. Así que siempre, en mi cerebro, pienso: "este no es español regular, no es español peruano, no es español puertorriqueño; es español chileno". Siempre pienso si lo estoy haciendo bien. Pero he conocido a gente en Comic Cons que son de Chile y me dicen "hey, tu acento es perfecto". Algunos dicen "ehhh…., está ok" (risas). Entonces, siempre espero estar honrando la cultura latina con el acento apropiado. (...) Es un lenguaje temperamental, apasionado y creativo al que espero hacerle justicia.

Giancarlo Esposito. (Foto: José Rojas/ El Comercio)

-Ahora que mencionas el temperamento… aunque hayamos visto más de Gus Fring en "Better Call Saul", el pasado del personaje se mantiene en el misterio. ¿Conoceremos alguna vez su verdadero origen como narcotraficante?

He tenido largas conversaciones con Vince Gilligan sobre esto, quiero saber de su pasado, si tiene familia, todas estas cosas. Y Vince siempre me dice "el misterio de Gustavo es lo que lo empuja. Tu actitud, tus gestos, lo que has creado", eso es lo que me dice. "Lo que has creado con este personaje queda. ¡No queremos que la audiencia sepa demasiado!" ¿Qué me dice eso? No vamos a saber tanto como me gustaría que sepan o lo que ustedes quisieran ver, porque hay todavía algo de peligro que tienes que respetar de Gus. Saber demasiado sería familiarizarte demasiado con él".

-Última pregunta: ¿Qué te gustaría ver en esta anunciada película de "Breaking Bad"?

Me gustaría ver a Jesse escapando de algún modo. A Walter White —no sabemos qué pasará— pero me gustaría ver a Walter volver a la vida. Soy un miembro de la audiencia también y me gusta, como a ustedes, conjurar ideas en mi cabeza de lo que podría pasar; pero, ciertamente, espero ver algo de la acción explosiva de "Breaking Bad" ocurrir en la película también.

Giancarlo Esposito. (Foto: José Rojas/ El Comercio)

DATO

Giancarlo Esposito estará en la Comic Con Lima (Centro de Exposiciones del Jockey Club del Perú) el sábado 3 de agosto. Firmará autógrafos y se tomará fotos con sus fans (costos adicionales no incluidos con la entrada).