La difusión del cartel de “Patria”, la nueva serie de HBO basada en la exitosa novela del mismo nombre escrita por Fernando Aramburu, viene generando todo polémica y críticas en redes sociales.

El nuevo cartel muestra dos imágenes distintas. En la primera vemos a una mujer desesperada junto al cuerpo de una de las víctimas de ETA (Euskadi Ta Askatasuna), una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, socialista y revolucionaria. La segunda imagen muestra a un hombre desnudo en el suelo de una comisaría, mientras de fondo unos agentes conversan, ignorando al sujeto en el piso.

“Todos somos parte de esta historia”, es el mensaje que acompaña al cartel que ha provocado un sinfín de cuestionamientos.

Los usuarios de Twitter iniciaron una campaña contra la plataforma y rápidamente convirtieron el hashtag #CancelaHBO en trending topic. Los internautas acusaron a HBO de “equidistancia” por comparar a las víctimas y los verdugos.

Cabe mencionar que “Patria” hace un recorrido por varias décadas de la historia del País Vasco (de 1989 a 2011) poniendo el foco en dos mujeres de familias distintas que rompen su relación de amistad después de que el marido de una de ellas muera a manos de la banda terrorista.

Asimismo, Fernando Aramburu, autor de la novela en que se basa la serie, ha criticado el cartel en su blog.

“El primer cartel promocional de la serie de televisión Patria me parece un desacierto”, ha escrito. “A diferencia de numerosos opinantes precipitados, he visto los ocho capítulos de la serie. Hay en dichos capítulos una o dos secuencias que me chirrían; pero la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir; al mismo tiempo, con un nítido propósito de mostrar la circunstancia humana de cada uno de los personajes”.

