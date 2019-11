El final del paraíso 65: Mariana vs Catalina | La cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso” (“Without Breasts There Is Paradise” en inglés) llegó a la pantalla con nuevos capítulos llenos de adrenalina y muchas sorpresas. La exitosa producción de Telemundo ahora se titula “El final del paraíso” y promete dejar en shock a los seguidores de esta historia.

La nueva temporada se estrenó en agosto y tras unos meses intensos, está acercándose a su final, y en los últimos episodios de “El final del paraíso”, la historia de varios personajes va llegando a su fin. La serie planea despedirse por todo lo alto y dejar impactada a su audiencia con la esperanza de conseguir una renovación.

¿Qué pasará entre Catalina Santana y Mariana Sanín?

Los seguidores de la telenovela han quedado sorprendidos con la muerte de varios personajes populares como la Demonia, asesinada por la misma ‘Valeria Montes’ en las oficinas de la DEA para que no revele su verdadera identidad. A ella se le unió el periodista Daniel Cerón, ejecutado por órdenes de ‘Mano Negra’ y la ‘Diabla’, el candidato presidencial Roberto Conde, Paola, la amiga de Catalina Santana, entre otros personajes.

A pocos capítulos del gran final, los seguidores de la telenovela empezaron a especular sobre cómo terminará esta historia y quienes serían los siguientes personajes que podrían morir.

“Que no muera el Titi, le entregamos a Bobeiro”, “Mariana, la maldición continúa”, “Yo no quiero que muera ninguno”, “Si siguen así, la serie va a acabar porque se van a quedar sin personajes”, “Voy a llorar si matan a Mariana o al Titi”, son algunos de los comentarios que dejó la gente en las redes sociales.

¿Catalina y Mariana estarían a punto de reconciliarse y deja el odio en el pasado? (Foto: Instagram)

Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los fans de la exitosa ficción de Telemundo está relacionada a dos personajes principales: Catalina Santana y Mariana Sanín ¿Qué pasará entre ellas? ¿Madre e hija se reconciliarán? O ¿Mariana matará a su madre Catalina? ¿Cómo terminará la historia entre ellas?

Como sabemos todo puede pasar en “El final del paraíso” y, a puertas del gran final, el público está ansioso por saber el desenlace de la historia que se robó el corazón de millones. Recientemente, Mariana Sanín tuvo un acercamiento con su madre Catalina para pedirle un gran favor: salvar la vida de su bebé.

Stephania Duque interpreta a Mariana Sanín en "El final del paraíso". Foto: Instagram

La integrante del Cartel de las Babys se comunicó por teléfono a la agente de la DEA para rogarle que evite que su hija sea asesinada. Mariana, al borde de las lágrimas, le dice que siente que el final está cerca y que quiere que su bebé se quedé con ella, su abuela. En respuesta, Catalina no duda en decirle que la ayudará y que a pesar de todo, la sigue amando. Es su hija. El amor de una madre es inmenso y es capaz de hacer todo por los hijos.

Catalina aprovecha la oportunidad para pedirle que vuelve a su lado, que todavía puede cambiar, pero Mariana le explica que es difícil salir del mundo que escogió. Para la joven, la única que tiene salvación es su pequeña hija, a quien la mafia tenía custodiada en una casa junto a la hija de Jota.

Después de esta llamada, la relación entre Catalina y Mariana podría retomar el buen rumbo. Ante el peligro, ‘Catalina la Grande’ no dudará en proteger a su familia. Sin embargo, la suerte de Mariana no pinta del todo bien.

¿Qué pasará con Mariana? En un reciente avance de “El final del paraíso”, se ve que Mariana podría matar a su madre. Como vemos en el video, vemos a Catalina en medio de una balacera en la que está Mariana. ¿La integrante del Cartel de las Babys matará a su madre o se reconciliarán?

Asimismo, la producción de la telenovela sugirió que Mariana podría morir. Esto cobra sentido tras el anuncio de la actriz colombiana Stephania Duque, quien anunció en octubre que pondrá un alto a su carrera como actriz para seguirse preparándose y creciendo profesionalmente.

Si se llega a realizar una continuación de la serie, tendría sentido que Mariana muere pues la actriz ya no participará más porque decidió hacer una pausa a su carrera para irse a estudiar inglés a otro país.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “EL FINAL DEL PARAÍSO”?

“El final del paraíso” es emitida de lunes a viernes por Telemundo en Estados Unidos, en el horario de las 9:00 pm (hora del este) / 8:00 pm (hora del centro).

Algunas horas después de su emisión, cada episodio es compartido con subtítulos en inglés a través de las plataformas digitales del canal –Telemundo.com–, incluida la siguiente app de Telemundo:

►►►Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS

También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.