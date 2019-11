“El final del paraíso” sigue cautivando a sus seguidores. Hace unos días, Telemundo hizo emocionar a millones de televidentes al mostrar el reencuentro entre ‘Catalina Santana’ y el ‘Titi’. Muchos sueñan con que estos personajes interpretados por Carmen Villalobos y Gregorio Pernía se queden juntos, pero al parecer, esto será algo difícil, ya que en el capítulo 70 se reunieron los tres amores de ‘Cata’ por un fin en común.

A lo largo de la cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso”, hemos sido testigos de la buena relación entre ‘Catalina’ y ‘Santiago Sanín’, su ex esposo. También se volvió a ver con Albeiro y ellos se juraron amor. Finalmente se alió con el ‘Titi’ para acabar con la ‘Diabla’,

‘Catalina’ y el ‘Titi’ se encuentran escondidos planeando las acciones que tomarán para rescatar a la pequeña niña que ahora está en manos de la ‘Diabla’. Pero antes de hacer algo, ellos necesitan aliados para cumplir con sus objetivos, así que la ex agente de la DEA le dice al narcotraficante que deben aliarse a otros hombres de peso y le sugiere ir en busca de ‘Sombra’, pero además, le advierte que con él está Santiago, su ex esposo.

LOS AMORES DE ‘CATALINA SANTANA’ SE REÚNEN

En la emisión del capítulo 70, ‘Catalina Santana’ logró reunir a sus tres amore. El ‘Titi’, ‘Santiago Sanín’ y ‘Albeiro’ se vieron las caras por primera vez.

‘Cata’ y ‘Aurelio’ llegaron al escondite de ‘Sombra’ en busca de ayuda. Ambos personajes pensaban que solo se verían con ‘Santiago’, pero nunca imaginaron que en ese mismo lugar se encontraría ‘Albeiro’ y ‘Jota’.

‘Albeiro’ no podía creer lo que estaba viendo, así que no perdió la oportunidad de reclamarle al narcotraficante por sus negocios ilícitos, pero este no dudó en sacarle en cara la relación que él mantuvo con ‘Doña Hilda’.

‘Jota’ intervino y pidió que todo el mundo se calme, ya que todos estaban reunidos con el principal objetivo de acabar con la ‘Diabla’.

‘Santiago’ también aprovechó para hacerle saber a el ‘Titi’ que tenían un tema pendiente por resolver y se trata de la relación que ‘Aurelio Jaramillo’ mantuvo con ‘Mariana Sanín', su hija.

‘Catalina Santana’ decide hacer frente a los tres dejando de lado los temas personales, así que les pide unir fuerzas para acabar con la ‘Diabla’ y los tres deciden sumarse al plan, ya que de alguna manera ‘Yésica Beltrán’ les desgració la vida a todos.

Todos los enemigos de ‘Valeria Montes’ saben que es el momento de acabar con ella, ya que poco a poco va sumando mucha popularidad y más fuerza al ser la esposa del presidente.

SANTIAGO SE ENTERA DE UNA DURA VERDAD

Después de todos comprometerse a seguir con los planes para acabar con la ‘Diabla’, ‘Catalina’ le pide a ‘Santiago’ hablar a solas.

‘Cata’ le tuvo que hacer una dura confesión a su ex esposo, le tuvo que decir que ‘Mariana’ estaba muerta, que había recibido unas fotos de ella asesinada. Esta noticia le rompe el corazón al doctor que se rompe en llanto y no puede aceptar la idea que su hija ya no está más con ellos.

Santiago se entera de una dura verdad sobre su hija Mariana (Foto: Telemundo)