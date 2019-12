Telemundo emitió el capítulo final de “El final del paraíso” y dejó más que sorprendidos a los fans, ya que se resolvieron algunos cabos sueltos y otros simplemente quedaron en el aire. Catalina Santana junto a todos sus aliados lograron atrapar a la Diabla, pero esta operación tuvo algunos daños colaterales como el estado en coma de el Titi y la trágica muerte de Mariana Sanín.

Stephania Duque ha sido parte de la historia de “Sin senos sí hay paraíso” durante tres años y cerró con broche de oro una de las etapas más importantes de sus carrera. Mariana se arrepintió de todo el daño que le causó a su madre, así que la llamó para verla y pedirle perdón.

Madre e hija se vieron las caras y ambas se perdonaron por todo lo que pasó en los últimos años. Este emotivo momento acabó con la trágica muerte de Mariana, quien falleció en los brazos de su madre Catalina durante el último capítulo de la serie que ha sido protagonizada por Carmen Villalobos desde el 2008.

Mariana es asesinada, después de pedirle perdón a su madre y entregarle a su hija. (Foto: Telemundo)

¿QUÉ DIJO STHEPANIA DUQUE SOBRE EL FIN DE MARIANA SANÍN?

Stephania Duque dio una entrevista a la revista People en Español y contó que es lo que sintió cuando se enteró lo que pasaría con Mariana al final de la serie.

“Me lo esperaba de alguna manera porque había tenido una reunión antes con mi mánager en la que le había dicho que necesitaba saber qué curso iba a tomar la serie porque ya llevaba tres años haciendo el personaje y siempre había tenido un sueño pendiente que es aprender inglés y no lo había poder hacer. Entonces apenas comentamos eso digamos que la decisión fue eliminar a Mariana por decirlo de alguna forma”, contó la actriz.

¿LA ACTRIZ TUVO QUE VER CON LA MUERTE DE SU PERSONAJE?

No, ellos lo decidieron porque yo comenté un plan que tenía. Siento que todos los personajes tienen su ciclo. Todo el mundo quería ver a Mariana reivindicada con su mamá y todo pero a veces la vida no es tan así. La vida no siempre te da segundas oportunidades. Siento que el caso de Mariana es el más desgraciado que hay porque escogió un mal camino desde muy joven y creo que se equivocó tan fuerte que siento que el personaje no podía tener otro final.

¿CÓMO FUE PARA LA ACTRIZ GRABAR LA ESCENA DE LA MUERTE DE MARIANA?

Fue muy duro. Recuerdo que en ese momento llegó Telemundo a hacer unas cápsulas de promoción porque aún no se había lanzado esta temporada, entonces me hicieron la pregunta de ‘¿qué estás haciendo hoy?’ y cuando me lo dicen yo digo ‘Mariana se muere’ y se me desgarraron las lágrimas porque obviamente son muchas emociones, muchos sentimientos, demasiados recuerdos. Es un trabajo que se hizo con todo el amor y el corazón. Es como una nostalgia de ver el camino logrado y de ver que finalmente se cumplió con un objetivo. Hasta ahí fue, hasta ahí tenía que ser y de principio a fin se cumplió a cabalidad.

¿MARIANA TUVO EL FINAL QUE MERECÍA?

Sí, siento que sí. No le pudo haber ocurrido otra cosa, a no ser que quedara como loca o algo así y entrará en un cambio de verdad porque lo que ella hacía ya era demasiado. Entonces siento que no puede ser algo así como gratuito de que ‘ay no ella ya es buena de la noche a la mañana porque tal cosa le pasó’, no, yo siento que era mucho más fuerte.

Stephania Duque asegura sentirse feliz con el desenlace que tuvo ‘Mariana’, también le dio las gracias a su personaje por las puertas que le abrió a lo largo de estos tres años.

Ahora la actriz le pondrá una pausa a su carrera actoral para dedicarse íntegramente a estudiar inglés y así poder continuar con los diversos planes que tiene a futuro.

“Sinceramente me quiero enfocar ahora un año entero a estudiar inglés porque siento que lo necesito aprender lo suficientemente bien precisamente para poder hacer otras cosas. Ahorita requieren muchos elencos bilingües. Nada más por ejemplo hablando de la misa casa, Telemundo buscó para Betty en NY que todo su elenco supiera inglés y no fue una serie rodada en inglés, entonces digamos que eso te abre más posibilidades y yo no quiero estar atrasada. Quiero entregarle a todas las productoras una opción más de parte mía. Vamos a ver para dónde es que me voy a ir porque todavía estoy esperando papeles, esto es un tema largo, desde que salí de Sin senos sí hay paraíso estoy haciendo los papeles y nada que me los dan”, contó la actriz.

A través de las redes sociales, la actriz compartió una foto de ‘Mariana’ y se despidió de ella para siempre. Sus seguidores no dudaron en felicitarla por el excelente trabajo que ha hecho durante estos tres años y ha tenido un final digno de una gran villana.

Stephania Duque se despidió de Mariana através de las redes sociales y sus fans la han llenado de felicitaciones (Foto: Telemundo)