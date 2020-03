Élite - Rebeca | Claudia Salas | “Élite” estrenó su segunda temporada con mucho éxito en Netflix antes de que se confirmara la tercera parte. La serie juvenil volvió con más misterio, muchos temas taboo, buenas interpretaciones y, especialmente, drama. Mucho drama. Tras todo lo que los fans vieron en la primera temporada, la tensión no ha bajado en esta nueva entrega y las nuevas incorporaciones de la segunda parte ha ayudado a mantener la atención de los espectadores.

A algunos días del lanzamiento de sus últimos capítulos, “Élite” fue renovado para una tercera temporada. Esta noticia era de esperarse, debido a que se había reportado con anticipación que la producción tenía en marcha 16 episodios, incluidos los ochos de la segunda entrega. Es decir, la cuarta también tendrá ocho capítulos.

Como bien recordarás, la primera temporada terminó al descubrirse quién fue el culpable del asesinato de Marina; sin embargo, otro fue el culpado y encarcelado injustamente ante la sorpresa de todos. La segunda temporada narra cómo Samuel (Itzan Escamilla) intenta identificar al homicida, pero la trama principal no gira exactamente sobre este caso, sino sobre una desaparición. El misterio, los secretos y el drama hacen que durante los ocho episodios no te quieras mover de tu asiento.

La primera temporada terminó al descubrir quién fue el culpable del asesinato de Marina. (Foto: Netflix)

▶ "Élite": 5 razones para ver la segunda temporada ▶ "Élite", temporada 3: fecha de estreno en Netflix, qué pasará, actores, personajes y todo sobre los próximos capítulos

La segunda temporada de la serie española incluye a tres nuevos personajes: Valerio (Jorge López), Cayetana (Georgina Amorós) y Rebeca (Claudia Salas), quienes ofrecen a la trama aire fresco que enriquece los nuevos episodios. Cada uno tiene un rol muy importante que complementa la historia. Es más, una de las grandes revelaciones de la temporada es Rebeca.

La actriz Claudia Salas no ha tardado en sufrir 'el efecto Élite' y ya es uno de los nombres más buscados en Internet. Prueba de ello es que en Instagram, un día antes del estreno de la serie, contaba con 40.000 seguidores, ahora la cifra supera los 310.000 followers.

“Estoy contenta del trabajo que hemos conseguido hacer todos, como piña y como equipo, a la hora de hacer esta temporada. Mi personaje viene con mucha fuerza, con mucha energía, con mucho carácter, viene divertida y yo me lo he pasado muy bien jugando con ella. Creo que eso anima el clima que se queda en la primera temporada", declaró hace unos días Salas en una entrevista que concedió al portal SensaCine.

Pero, ¿quién es Claudia Salas, Rebeca en "Élite" 2?

Claudia Salas ingresó a Élite para interpretar a Rebeca en la segunda temproada. (Foto: Instagram/Claudia Salas)

HISTORIA Y BIOGRAFÍA DE CLAUDIA SALAS DE "ÉLITE"

Claudia Salas se ha convertido en la actriz de moda gracias a Rebeca, su personaje en la segunda temporada de "Élite". Cuando Netflix anunció su fichaje para la temporada 2 de la serie juvenil, los focos se centraron en ella, una actriz que a su corta edad ya tiene una carrera en televisión y teatro.

Salas tiene actualmente 25 años y además ser parte del electo de una de las ficciones más populares de Netflix a nivel internacional, estrenará pronto la segunda temporada de "La Peste", de Movistar+, donde también tiene un papel.

Además de estas dos series, ha participado en "Centro Médico" y "Playfriends", numerosas obras de teatro como "El sueño de una noche de verano", "La importancia de llamarse Ernesto" o "Maribel y la extraña familia", así como cortometrajes españoles.

Claudia Salas en la segunda temporada de ‘La Peste’. (Foto: Instagram/Claudia Salas)

La intérprete lleva mucho tiempo preparando su carrera. Ha estudiado arte dramático en la escuela madrileña Arte 4 y ha completado con formación en percusión, guitarra y canto, varios talleres de esgrima e interpretación.

FOTOS DE INSTAGRAM DE CLAUDIA SALAS

La joven actriz es aficionada a los viajes, tal y como muestra en sus fotografías compartidas en Instagram. Hace uso meses visitó las pirámides de Egipto, por ejemplo. Sin embargo, deja en claro en cada publicación que hace que el teatro y la actuación es su gran pasión.

La actriz española viajó a Egipto y visitó las pirámides. (Foto: Instagram/Claudia Salas)

Claudia suele compartir imágenes de su día a día en las redes sociales. (Foto: Instagram/Claudia Salas)

Claudia ama viajar. (Foto: Instagram/Claudia Salas)

TODO SOBRE LA TEMPORADA 2 DE ÉLITE

“Élite” 2 empieza con un misterio que involucra a los estudiantes de Las Encinas y en cada episodio ofrece pistas del caso y sobre los sospechosos, para finalmente revelar quién o quiénes fueron los responsables.

La desaparición de Samuel es el tema central de esta entrega, y a través de flashbacks sigue los pasos de 'Samu' desde su regreso a la escuela, su lucha por liberar a Nano de la cárcel hasta sus intentos de descubrir al verdadero asesino de Marina.

En '0 horas desaparecido', octavo y último capitulo de la serie española, todos los secretos salen a la luz, empezando con los de otros. Mientras ayuda a Cayetana con un evento benéfico, Lu descubre la verdad sobre su amiga, quién es su madre, la farsa que montó y la estafa que planea.

TRÁILER DE ÉLITE 2:

NUEVOS PERSONAJES DE ÉLITE 2:

Tres nuevos personajes ingresan a la segunda temporada de "Élite" para darle frescura a la historia de la exitosa serie de Netflix. Los actores Claudia Salas, Jorge López y Georgina Amorós serán quienes llegarán a revolucionar la escuela “Las Encinas”.

• Georgina Amorós como Cayetana

Cayetana es una joven influencer que llega al colegio Las Encinas e intriga a Lucrecia sobre su fantástica vida en las redes sociales.

• Jorge López como Valerio

Es un joven que llega a España después de haber tenido una mala relación con su madre. Es un adolescente rebelde y excéntrico, pondrá de cabeza Las Encinas con sus ocurrencias.

• Claudia Salas como Rebeca

Es una "nueva rica" que ingresará a Las Encinas para hacerse amiga de Samuel y de los otros compañeros que no encajan en ese colegio.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “ÉLITE”?

¿POLO PAGARÁ SUS CULPAS?

Aunque consiguen que Carla le cuente todo a la inspectora, su propio padre la desmiente y obviamente, Polo niega ser el asesino de Marina y exige ser liberado de inmediato. Dos semanas después, vuelve a Las Encinas como si nada hubiese pasado y deja a más de uno con la boca abierta. Al parecer, Polo está dispuesto a todo con tal de no terminar en la cárcel, además, encontró una nueva aliada en Cayetana, quien, ya sea porque está enamorada de él o porque se siente agradecida, sacó el trofeo del lago y lo mantiene escondido. Sin el arma homicida que demuestre la culpabilidad de Polo, no lo pueden mantener detenido, Nano no puede volver y la investigación por el asesinato de Marina continúa. ¿Realmente se librará de la justicia? ¿Hasta dónde llegará Cayetana por proteger a su novio? ¿Cayetana pagará las consecuencias tal como lo hizo Carla?

Polo mató a Marina, pero hasta el momento se ha salido con la suya (Foto: Élite / Netflix)

¿QUÉ SUCEDERÁ CON EL ROMANCE DE SAMUEL Y CARLA?

¿Fue real? En principio, su relación empezó bastante alejada del amor. Ambos tenían segundas intenciones para estar cerca del otro: Samuel quería descubrir la verdad sobre la muerte de Marina, mientras Carla quería tenerlo controlado para que no descubriera que fue Polo quien la asesinó. Sin embargo, terminaron involucrándose sentimentalmente. Así lo demuestra Samuel en su última conversación con la hija de la marquesa. 'Samu' le dice que no está feliz con los resultados porque la perdió a ella, y aunque Carla responde: “nunca me tuviste”, anteriormente le demostró que siente algo por él... ¿o era una mentira? ¿Qué siente exactamente Carla por la persona que le tendió una trampa? Además, ¿qué sucederá con Rebeca, quien también está enamorada de Samuel? “Yo no me esperaba para nada mi trama con Samuel, no me lo había imaginado nunca y me gustó mucho cómo evoluciona en sus diferentes etapas y los momentos que pasan juntos. Me parece que es una relación muy complicada y con muchas capas. Y bueno, los finales, que son increíbles en esta serie. En la primera temporada yo me lo olía, pero es verdad que el público no se lo podía esperar. Y el final en esta te da la vuelta a la cabeza”, comentó Ester Expósito sobre esta relación.

Carla no quiere reconocer que ¿también estaba -o está- enamorada de Samuel? (Foto: Élite / Netflix)

¿GUZMÁN Y NADIA PODRÁN SER FELICES JUNTOS?

Durante la segunda temporada de “Élite”, Nadia tomó la iniciativa y se acercó cada vez más a Guzmán, quien dejó a ‘Lu’ para empezar una relación con la hermana de Omar, sin embargo, la religión y cultura de la familia Nadia los bloquearon. Por eso ella lo rechazó más de una vez, aunque no quiere renunciar a él. Luego de que ‘Lu’ publicara el video, Nadia se alejó, otra vez, de Guzmán y habló con sus padres y les pidió perdón por la deshonra que le causó a su familia, pero su padre lejos de despreciarla o echarla de casa, como lo hizo en su momento con Omar, optó por apoyar a su hija. ¿También la apoyará si ella decide tener una relación con Guzmán?