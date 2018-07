Emmy 2018: Ricky Martin es nominado por "American Crime Story"

El puertorriqueño Ricky Martin es uno de los candidatos a los premios Emmy, unos galardones que contarán con más sabor hispano gracias a las nominaciones de artistas como Lin-Manuel Miranda, John Leguizamo, Édgar Ramírez y Alexis Bledel.

Édgar Ramírez y Ricky Martin fueron nominados al Emmy a Mejor actor secundario de una serie limitada o película televisiva por sus papeles en "American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace".



El actor venezolano interpreta a Versace, mientras que el superastro puertorriqueño de la música da vida a su amante, Antonio D'Amico.



Cruz, en tanto, fue nominada a mejor actriz de reparto en una serie limitada por su representación de Donatella Versace, la hermana del diseñador.

También fueron postulados por sus papeles de reparto el actor Finn Wittrock y la actriz Judith Light.



"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" se medirá por el Emmy con "The Alienist", "Godless", "Patrick Melrose" y "Genius: Picasso", la serie de National Geographic protagonizada por Antonio Banderas, quien también fue postulado a mejor actor en una serie limitada por su papel del pintor y escultor español.



Criss competirá con Banderas, Benedict Cumberbatch por "Patrick Melrose", Jeff Daniels por "The Looming Tower", John Legend por "Jesus Christ Superstar" y Jesse Plemons por "Black Mirror: USS Callister".



Ramírez, Martin y Wittrock con el actor colombiano John Leguizamo, nominado por "Waco"; Jeff Daniels por "Godless", Brandon Victor Dixon por "Jesus Christ Superstar Live in Concert", y Michael Stuhlbarg por "The Looming Tower".



Cruz, ganadora de un Oscar a mejor actriz de reparto por "Vicky Cristina Barcelona", se medirá con Light además de Sara Bareilles, por "Jesus Christ Superstar Live in Concert"; Adina Porter por "American Horror Story: Cult", Merritt Wever por "Godless" y Letitia Wright por "Black Museum (Black Mirror)".



Ramírez ya había sido nominado a un Emmy en el 2011, a mejor actor en una miniserie o película hecha para TV, por "Carlos", sobre el ex extremista político conocido como Carlos El Chacal. Para Martin y Cruz es la primera nominación.



Tráiler de "American Crime Story: El asesinato de Versace". (Fuente: YouTube)



El dato:

Los Premios Emmy, en su 70ma edición, se entregarán el lunes 17 de septiembre en una gala que se transmitirá en vivo por la cadena NBC.



(Fuente: EFE / AP)