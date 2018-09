Emmy 2018: Matthew Rhys ganó premio a Mejor actor dramático

Uno de los galardones de los Premios Emmy 2018 más importantes de la televisión se lo llevó Matthew Rhys por su interpretación de Philip Jennings en "The Americans".

En esta categoría de Mejor actor principal en serie de drama, Matthew compitió con artistas reconocidos como: Jason Bateman, nominado por segunda vez consecutiva por su papel en "Ozark"; con Stearling K. Brown, que el año pasado ganó en esta misma categoría por su papel en "This is Us".

Además estaba Ed Harris y Jeffrey Wright, ambos por su participación en "Westworld"; y Milo Ventimiglia, en su primera nominación en esta categoría por su participación en "This is Us".

Matthew Rhys o Philip Jennings en "The Americans" es un personaje ficticio de FX. Fue creado por Joe Weisberg. En esta serie, es un agente de la KGB y, junto a Elizabeth (Keri Russell, su actual pareja), se hacen pasar por agentes de viajes en Washington D.C.

MÁS DE MATTHEW RHYS

En el 2000, desempeñó el papel principal en Metrópolis, una serie dramática de Granada TV sobre la vida de seis veinteañeros que viven en Londres. Luego protagonizó Melocotones, la película escrita y dirigida por Nick Grosso, donde Rhys obtuvo un gran éxito de crítica.



Entre sus demás créditos cinematográficos están la película de terror "Deathwatch"; además apareció junto a Brittany Murphy en la película independiente "Love and Other Disasters"; en "Virgin Territory", junto a Hayden Christensen, Tim Roth y Mischa Barton; y dio vida al poeta Dylan Thomas en el cuadrángulo de amor "The Edge of Love".



Trabajó en la serie "Brothers & Sisters", interpretando al personaje de Kevin Walker, abogado homosexual, casado en la ficción con el personaje de Scotty Wandell.