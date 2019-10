“Erkenci Kus” (“Pájaro soñador”, en español), una de las novelas turcas más exitosas en España llegó a su fin y ha dejado tristes a sus seguidores, quienes lamentan ya no poder ver a sus actores favoritos por las pantallas de Divinity.

Y no es para menos, ya que la serie, marcada por el amor y amistad en un mundo mentiras y traiciones, se ha convertido en un auténtico fenómeno en redes sociales e internet, pues más de 20 millones de videos íntegros se han visto en las webs de Mediaset España con centenares de miles de comentarios.

La ficción, interpretada por los actores Can Yaman y Demet Özdemir, se despidió con un desenlace de cuento para su pareja principal. Y aunque en la entrega anterior, la protagonista perdía todas las esperanzas en su relación y volvía a su barrio para trabajar de nuevo en la tienda de su padre, un hecho radical alteró la vida de ambos.

A continuación, te damos a conocer qué están haciendo los actores tras el final de la serie, no sin antes contarte en qué acabó “Pájaro soñador”.

CUÁL FUE EL FINAL DE “ERKENCI KUS: PÁJARO SOÑADOR”?

Sanem intenta por todos los medios recuperar el amor de Can, pero como este sigue enfadado; ella decide trabajar en la tienda de su padre, donde intenta olvidar al fotógrafo. En ese lugar se dedica a llevar los recados, pero sufre un aparatoso accidente de moto cuando se encuentra con su expareja. Debido a los daños cerebrales, la joven no puede reconocer a su amado.

Ante la gravedad del suceso, el muchacho olvida las razones por las que estaba enojado con Sanem y decide reconquistarla. No pasa mucho para que ella recuerde que él era el amor de su vida. Tras reconciliarse y en medio de una cena familiar, él le pide matrimonio al amor de su vida. La serie muestra un salto temporal en el que se ve a los protagonistas casándose y más adelante disfrutando de su nueva vida con tres hijos pequeños.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO SUS ACTORES TRAS EL FINAL

Demet Özdemir ​ La bella Demet Özdemir, quien interpretó en “Erkenci Kus” a Sanem Aydın, actuará en una nueva serie que lleva el nombre de Evim, que será de género dramático. Su pareja en esta entrega será Ibrahim Çelikkol, quien se desempeñó en “Amor en blanco y negro”.

Actualmente, la telenovela que será grabada en Estambul, se encuentra en etapa de preproducción y próximamente se conocerá cuándo será lanzada para el público.

Can Yaman ​ Can Yaman fue el protagonista de “Pájaro soñador” con el nombre de Can Divit. Al final de la novela en Turquía, el 6 de agosto pasado, el actor resaltó la importancia que tuvo su papel en su carrera.

Aún se desconoce si el actor se desempeñará en otra serie Turquía, pues solo se menciona que la última novela en la que trabajó fue “Erkenci Kus” en 2018 y antes de ella en “Dolunay: Luna llena” en 2017.

Öznur Serçeler ​ En “Erkenci Kus” tuvo el papel de Leyla Aydın. Después del final de la serie turca, no se conoce si integrará una nueva seria.

Esta actriz de cine y televisión es ampliamente conocida por su trabajo en películas como “Karisik Kaset” y “Salur Kazan: Zoraki Kahraman” de 2017. También interpretó a Fatos en la serie Dolunay.

Özlem Tokaslan ​ Ömre bedel (2009) es una actriz que se hizo conocida por las series “Stiletto Vendetta” (2017) y “Dila Hanim” (2012).

La última novela que trabajó fue “Pájaro soñador” interpretando el papel de Mevkibe Aydın. Aún no es llamada para integrar el elenco de alguna otra producción.

Cihan Ercan ​ Es actor y director de producción, conocido por las series “Bana Masal Anlatma” (2015), “Kara Bela” (2015) y “Leyla and Mecnun” (2011).

En “Erkenci Kus” tuvo el papel de Muzaffer Kaya (Zebercet). Su último papel conocido hasta este momento.