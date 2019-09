"Friends": la intrascendente carrera de Matthew Perry al finalizar la serie | FOTOS

Hay actores que quedan definidos por un rol como lo fueron Adam West por Batman y Bob Denver por Gilligan. Para Matthew Perry su rol como Chandler Bing no ha sido tan encasillador como en los anteriores ejemplos, pero lo cierto es que "Friends" fue el momento de su apogeo y ninguno de los proyectos que tuvo a continuación se acercaron al éxito de la serie.

Estrenada el 22 de setiembre de 1994, la serie cuenta las aventuras, romances y problemas de tres jóvenes en sus 20s (luego en sus 30s) viviendo en Nueva York, interpretados por Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc. El éxito de la serie fue creciente y durante la novena y décima temporada cada uno de los actores principales ganaba US$1 millón por capítulo y eran celebridades reconocidas alrededor del mundo. El capítulo final de la serie se emitió el 6 de mayo de 2004.

Después del final de "Friends" Perry tuvo un papel secundario en un episodio de la serie "Scrubs", hasta en 2006 cuando protagonizó la película para televisión "The Ron Clark Story", donde interpreta a un profesor que es enviado a lidiar con la 'peor clase del país'.

Un año después le seguiría la película romántica "Numb", en la que en un oscuro espejo de sus propios problemas con las drogas, Perry interpreta a un escritor cuyos abusos de las drogas lo han dejado alejado del mundo que lo rodea.

Entre 2006 y 2007 Matthew Perry se volvió a involucrar en un papel protagónico en un show de televisión bajo el título "Studio 60 on the Sunset Strip" que habla de los pormenores y tras bambalinas de un programa cómico. A pesar de una buena recepción por la crítica de los 22 episodios de la primera temporada, la serie no fue renovada.

Del 2008 al 2011, el actor participaría en varios proyectos como las películas "Birds of America" (2008), "The End of Steve" (2008), "17 otra vez" (2008) y el videojuego "Fallout: New Vegas" (2010), así como un episodio de la serie de televisión "Children Hospital" (2011).

El mismo año Perry se une a Marc Firek y Alex Barnow para sacar la comedia "Mr. Sunshine", en la que interpreta al administrador de un estadio en San Diego, EE.UU.. A pesar del interés inicial de varias cadenas, ABC terminó cancelando la serie tras la emisión de nueve episodios.

Entre 2012 y 2013 Matthew Perry participó en la serie "The Good Wife" en el papel del abogado y luego candidato republicano a gobernador de Illinois Mike Kresteva, apareciendo en cuatro episodios. Este papel lo continuaría en la secuela de la serie "The Good Fight" en 2017.

A la par Perry protagonizó la serie de televisión "Go On" en la que interpretaba a un comentador deportivo que busca superar la muerte de su esposa con la ayuda de un grupo de apoyo lleno de sujetos peculiares. La serie no sería renovada por NBC tras la primera temporada.

Su siguiente serie sería una nueva versión de la premisa "The Odd Couple", desarrollado por el actor junto a Danny Jacobson y Joe Keenan. En ella Perry interpreta a Oscar Madison, un periodista deportivo con problemas para el orden que termina viviendo con su antiguo compañero de universidad (interpretado por Thomas Lennon), luego del final de su matrimonio. La serie duró entre febrero de 2015 a enero del 2017 con tres temporadas.

Su último trabajo fue interpretar a Ted Kennedy en la serie "The Kennedys After Camelot", un relato de las consecuencias del asesinato de John F. Kennedy en su esposa Jacqueline Kennedy.