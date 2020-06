Aunque el éxito de “Friends” haya cambiado la vida profesional de sus protagonistas a 16 años de su final, su vida personal en muchos casos sigue siendo la misma. La actriz Lisa Kudrow, recordada por interpretar a Phoebe Buffay en la serie, confesó que su hijo Julian, de 22 años, no está impresionado por su trabajo en la sitcom ni en las comedias en las que ha participado.

En entrevista con la revista “OK!” sobre su papel en “Friends”, Lisa Kudrow se refirió a su hijo, fruto de su relación con el francés Michael Stern, y confesó que “no es su mayor admirador”. “No hablamos mucho sobre eso. Está encantado con ciertas cosas que he hecho, pero no es un admirador mío y no quiero que lo sea”, dijo.

Para la actriz, es más importante preservar la relación madre e hijo, en lugar de otorgarle mucha importancia a logros laborales en su carrera. “Quiero que sea mi hijo. Debería hacerme responsable de las cosas de los padres y tuvimos suerte. Trato de aconsejarlo sobre las chicas y luego me doy cuenta de que probablemente no sé de qué estoy hablando”, asegura.

Como se recuerda, la estrella de 56 años interpretó a Phoebe Buffay en “Friends” desde 1994 hasta 2004; y había confirmado su participación en la muy esperada reunión del elenco. Esta se confirmó por primera vez a principios de 2020, pero la pandemia del coronavirus ha obligado a detener la producción de todos los programas de televisión, hasta que pueda asegurarse la protección al elenco y al equipo.

A pesar de este reencuentro con sus compañeros, Lisa Kudrow confesó que “no recuerda nada” acerca de su tiempo en la comedia estadounidense, pues no vio muchas de las escenas de su personaje. “Hay algunos episodios que nunca he visto. Y no soy la única en el reparto para la que esto es cierto, especialmente cuando todos estábamos muy ocupados. Sé que suena loco, pero un día, no puedo esperar para ver a Friends”, reveló.

Originalmente, la grabación del episodio especial de “Friends” estaba previsto para mayo, pero la pandemia del coronavirus ha puesto todos los planes en espera. Este rodaje está programado para realizarse en el escenario icónico del estudio de Warner Brothers en Los Ángeles, donde originalmente se grabó la famosa serie.

