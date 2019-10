En ‘It’s Raining Men’ (16x04), cuarto episodio de la décimo sexta temporada de “Grey´s Anatomy”, después de que Meredith inadvertidamente despierta la prensa negativa para Grey Sloan, intenta arreglar las cosas con sus antiguos colegas, pero pone en peligro sus horas de servicio comunitario. Mientras tanto, Bailey recibe noticias inesperadas; y Owen se encuentra en Pac-Gen North, lo que Alex ve como una oportunidad de reclutamiento.

Aunque Meredith dice estar igual que sorprendida con lo que el sitio web hizo con la información que les dio, Bailey no quiere oír razones y nombró a su novio DeLuca jefe de residentes. En tanto, para controlar los daños del artículo de Mer, Tom sugirió grabar la cirugía de una niña, idea que Jackson rechazó rotundamente.

Cuando Jackson se enteró que Tom le estaba pagando a la familia de su paciente, sacó a Tom de la operación y lo reemplazó por Amelia. “Tu pequeña niña significa más para mí que una buena prensa", les dijo el médico a los padres de la niña, lo que al final resultó una mejor publicidad que filmar la cirugía.

OTRO MÉDICO VA DEL GREY SLOAN A PAC-NORTH

No, no se trata de Dahlia, ella consiguió un trabajo en Michigan. Owen llevó a Pac-North un paciente que negó a recibir tratamiento en Gray Sloan, y cuando Alex escuchó que Hunt se estaba quedando en casa con Leo y Allison, le ofreció un puesto de trabajo en el nuevo hospital y él aceptó, así no tendría que volver a lidiar con Tom.

Por otro lado, durante todo el cuarto episodio de la décimo sexta temporada de “Grey´s Anatomy” el nivel de estrés de Miranda estuvo por las nubes, pero Maggie empezó a sospechar que los problemas del hospital no eran lo único que la tenía alterada, y que más adelante la doctora Pierce sugirió que se debía a un asunto hormonal.

En tanto, Meredith habló con su supervisora para dejar el servicio comunitario momentáneamente para aclarar las cosas con Miranda Bailey. Cuando se vieron cara a cara Mer le explicó que la situación y aunque su exjefa lo comprendió también le dijo que “el daño ya estaba hecho”.

Tras esa conversación, Meredith buscó a DeLuca y le contó que ahora debía comparecer ante el tribunal por abandonar el servicio comunitario. ¿qué consecuencias tendrá la falta de Mer para su caso en el juzgado y para su carrera?

Finalmente. Maggie le informó a Bailey que estaba perimenopáusica y, además, embarazada. “Por favor, dime que no vas a mantenerlo en secreto”, le pidió la doctora Pierce. Y con la noticia de un nuevo bebé terminó este episodio de “Grey’s Anatomy”.