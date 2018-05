"El ministerio del tiempo": fusión entre historia, ciencia ficción y aventuras

La pantalla chica se agranda. La televisión se empodera. Este año Cannes lanzó la primera versión de su festival de series. Y en la quinta edición de los premios Platino de Iberoamérica que culminó el último domingo, se incluyeron trofeos para la TV, además de las usuales categorías en cine. El galardón de Mejor Serie fue para "El ministerio del tiempo".

Esta producción de Televisión Española (TVE), que está disponible en Netflix, combina ciencia ficción, recreación histórica, intrigas, aventuras y romances. "El ministerio del tiempo" es una entidad gubernamental secreta que autoriza viajes en el tiempo para impedir que diversas amenazas cambien el curso de la historia. Absolutamente todo será una complicación, por supuesto. Sus protagonistas se las ingeniarán para salir airosos.

—Diversión y pedagogía—

Varios miembros del equipo de "El ministerio del tiempo" estuvieron presentes en la quinta edición de los premios Platino realizada en la Riviera Maya, México. Allí El Comercio conversó con la actriz Aura Garrido. Ella comentó: "Esta serie tiene algo muy interesante, pues se estrenó en la televisión pública de España, con el valor educacional que eso implica. Una cosa bonita que nos ha pasado es el impacto que ha tenido en colegios e institutos: los profesores han utilizado la serie para enseñar historia. Esta combina muchas cosas: comedia, drama, elementos cotidianos o reales, aspectos fantásticos. Las series históricas enganchan mucho y están viviendo una época gloriosa".

La intérprete añadió: "Es muy diferente ser una mujer del siglo XXI que una del siglo XIX [...] Lo que más me interesa de mi personaje es que es una mujer que lucha por tener una vida diferente. Ella quiere tener una vida más interesante y llena de aventuras. En la época y el lugar en los que le tocó nacer, eso era imposible. Pero ella no va a dejar de intentarlo nunca. Esa valentía y ese empuje me parecen preciosos". Aura Garrido también nos habla sobre #MeToo y otros movimientos feministas: "Es muy importante lo que está pasando. Tenemos que aprovecharlo para que se convierta en un cambio social real y profundo [...] Nos hemos sentido solas y desprotegidas durante demasiados años. Es el momento para empezar a cambiarlo".