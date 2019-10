Cuando “The Walking Dead” llegó a la televisión en 2010, nadie esperaba que durase por 10 temporadas como ha ocurrido. Algo similar pasa con “La casa de papel” de Netflix, que tras un robo perfecto en su lanzamiento por Antena 3, llegó a todo el mundo con una tercera parte en 2019; a la cual se sumará una cuarta tanda de episodios en 2020.

¿Pero cuánto más es posible extender una idea que parecía limitada? “La casa de papel”, después de todo, examina lo que ocurre cuando unos delincuentes llevan a cabo el mayor atraco de la historia y, por ende, se convierten en las personas más buscada no solo de Europa, sino del mundo. Un programa español se hizo la pregunta.

Vía Twitter, nos enteramos que el programa de sketches “Dar cera, pulir 0” de Movistar realizó una parodia de la serie de Netflix. “Todos sabemos que la décima temporada de ‘La casa de papel’ será algo así”, indicó la cuenta del programa.

En la parodia, el Profesor propone un nuevo golpe, algo que resulte más práctico a los atracadores más famosos de la televisión. ¿"Robar billetes? Demasiado fáciles de rastrear. ¿Robar lingotes de oro? No caben en la cartera", se escucha en la parodia; donde incluso la actriz que simula ser Tokio está segura de que todos robarán diamantes. Pero se equivoca, pues se trata de algo distinto, pero no me nos atrevido.

La parodia de “La casa de papel” llegó a ser vista por el mismísimo Álvaro Morte, actor español que da vida a carismático profesor en la serie. “¡Grandes!”, dijo en el mensaje compartido con sus más de 200 mil seguidores de Twitter.

En su tercera temporada, “La casa de papel” muestra qué ocurre cuando los delincuentes más buscados del mundo intentan rescatar a uno de los suyos, Río, quien ha sido detenido por la policía española y torturado. La cuarta temporada continuará con esta misma historia.