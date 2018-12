Netflix: series más maratoneadas por peruanos en 2018 | FOTOS

Las series son uno de los formatos más consumidos en el mundo, y el Perú no es ajeno a este 'boom'. Por esa razón, el servicio de streaming Netflix reveló que series fueron las favoritas de los peruanos para hacer maratones.

Según indicó Netflix, las series más maratoneadas por los peruanos en el 2018 fueron las que tuvieron el promedio de reproducción más alto por sesión.

Estas fueron las series con mayor número de maratones hechas por peruanos:

1. "La catedral del mar"

Este serie está situada en la Barcelona del siglo XIV. Y habla de la vida de Arnau. Esta transcurre paralela a la construcción del nuevo templo católico en honor a la Virgen María de la Mar. Arnau luchará por la libertad y la dignidad de los pobres que le enfrentará al poder de los nobles.



2. "Bodyguard"

El sargento de policía David Budd, un heroico veterano de guerra del ejército británico que padece de trastorno de estrés postraumático, trabaja ahora como oficial de protección especializado para el Servicio de Policía Metropolitana de Londres. Está asignado a proteger a la ambiciosa Ministra de Interior, Julia Montague, cuya política defiende todo lo que él desprecia.



3. "Safe"

La trama de la serie ronda alrededor de a un padre de familia (Michael C. Hall) que tratará de encontrar a su hija desaparecida en una comunidad de vecinos donde los secretos pueden guardar peligros inimaginables para el protagonista.



4. "The Forest"

La policía investiga la pista de un cibercafé frecuentado por las tres chicas. Tras descubrir un rastro del pasado, Eve busca a Manoa para obtener más información.

5. "Distrito Salvaje"

Un guerrillero escapa de la jungla tras la firma del Tratado de Paz colombiano, tratando de escapar de su pasado para reinsertarse en la sociedad.



6. "The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments"

Un grupo de tiranos tomó el trono. Ahora la princesa deberá buscar a un grupo de caballeros que la ayude a recuperar el reino.

7. "On My Block"

En un barrio problemático de Los Ángeles, la amistad de cuatro adolescentes inteligentes y divertidos se pone a prueba al iniciar el año escolar.

8. "Élite"

Las Encinas es el colegio más exclusivo de España, el lugar donde estudian los hijos de la élite y donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas.



9. "13 Reasons Why: temporada 2"

Para la segunda temporada de "13 Reasons Why", los compañeros de Hannah lidian con las secuelas del suicidio de su compañera de clase. Desde luego, para algunos es más difícil que para otros. La culpa no es la misma para cada una de las razones.



10. "Las chicas del cable: temporada 3"

En los años veinte, se abre en Madrid la primera empresa nacional de teléfonos. Muchas mujeres esperan conseguir allí un trabajo que no solo representaba una ocupación sino progreso y modernidad en esa época.



Para el raking se revisaron las producciones lanzadas en Netflix entre el primero de enero y el 28 de noviembre de 2018.