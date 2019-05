“La Reina del Sur” 2: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 19 de la serie por Telemundo?

“La reina del sur” 2 estrenó su primer capítulo en el mes de abril y esta noche emitirá su episodio 19 a través de Telemundo. Este nuevo capítulo lo puedes ver online a través de las diversas plataformas digitales del canal de televisión si te encuentras en Estados Unidos. En esta segunda temporada, Teresa Mendoza tiene que regresar a México para rescatar a su hija que ha sido raptado por Epifanio Vargas y le ha exigido que vuelva a entrar al mundo del narcotráfico para que acabe con el Zurdo Villa y pueda ganar las elecciones presidenciales.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “La reina del sur” 2? Conejo se encuentra preparado para escapar, ya que gracias a Ahmed que se hizo pasar por repartidor de pizzas le hicieron llegar las indicaciones para el plan de fuga que Teresa organizó para sacarla de su casa.

Sheila y la mexicana llegan en un auto y fingen que se malogra en la puerta de la casa del conejo, así que la amiga de Teresa se baja del carro y le pide ayuda a la policía que se encuentra custodiando el domicilio y en eso, Siso se da cuenta que algo anda mal y afortunadamente, Cayetana llama para decirle que Teresa está en su casa y el Gallego sale corriendo del lugar a toda velocidad.



Con todas las distracciones que han armado, La Conejo logra salir de su casa y se mete a la cajuela del auto, así que logran escapar.



Ya fuera de peligro, Teresa y sus amigos se reúnen en la casa de Oleg y ella les cuenta sus planes para viajar a México y le ayuden a rescatar a su hija, pero ella les advierte que esto es muy peligroso y como buenos amigos que son aceptan ayudarla hasta el final.



Por otro lado, Sofía está vagando por las calles de México, cuando de pronto ve a un niño haciendo malabares en el semáforo y ella se acerca al pequeño y le pide que le deje trabajar con él ya que necesita dinero para comunicarse con su mamá.



Cuando acaba la tarde, los pequeños se despiden y quedan en volver a encontrar al día siguiente para trabajar, así que a Sofía no le queda de otra que seguirlo ya que no conócela ciudad.



Como es de esperarse, la vida en la calle no es fácil así que Sofía tiene que pedir permiso para trabajar junto con Simón, el niño del semáforo. Doña Mercedes acepta y al final, se dividen las ganancias entre los tres.



Ya en el avión, todos tratan de actuar normal cuando pasan a revisar pasaportes e identidades y aunque los nervios los invaden, logran pasar los filtros de seguridad.



De regreso en México, Sofía logra encontrar un lugar para conectarse al internet. Ahí busca el nombre de su mamá y se le rompe el corazón al ver que todo lo que le han dicho acerca de ella es cierto, el narcotráfico y la muerte de su padre.



En el avión hacia México, Teresa se siente inquieta y nerviosa, tiene un mal presentimiento acerca de su hija.



¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 19 DE “LA REINA DEL SUR” 2?

Por lo que se logra ver en el avance del capítulo, Cayetana no tiene reparo en seguir buscando la forma de hacerle daño a Terea Mendoza, así que se reúne con el abogado de la familia para hablarle del caso de su nieta Sofía.



Por otro lado, Alejandro logra entrar al circuito cerrado de cámaras de vigilancia del metro de México y logra ubicar la zona en donde se encuentra Sofía.



La mexicana llega a su país y recibe una llamada de su hija quien le dice que ya sabe toda la verdad y que en realidad se llama Teresa Mendoza y que asesino a su padre.



¿CÓMO VER “LA REINA DEL SUR” 2X18?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina por Telemundo Internacional. Pero la primera temporada de la serie está disponible en Netflix.