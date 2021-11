Faltan pocos días para el gran estreno de “SpiderMan: No Way Home” y ha causado mucho revuelo entre los seguidores de Marvel. A continuación te contaremos quiénes son los actores que interpretarán a cada personaje pues su aparición es un elemento clave para esta nueva película de Marvel.

REPARTO DE SPIDERMAN: NO WAY HOME: QUIÉN ES QUIÉN

Además del protagonismo de nuestro querido Tom Holland, quien interpreta al papel de Spider-Man. Puede que también se cuente con la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield, ya que cada uno han interpretado sus respectivos personajes de Peter Parker, pero aún no es nada oficial, así que esperaremos hasta el gran día.

TOM HOLLAND: Peter Parker/Spider-Man



ZENDAYA: MJ



JACOB BATALAN: Ned Leeds



TONY REVOLORI: Flash Thompson



MARISA TOMEI: Tía May



J.K. SIMMONS: Jonah Jameson



BENEDICT CUMBERBATCH: Doctor Stranger



Además se unieron varios personajes que participaron en otras películas. Jamie Foxx regresará al papel de Electro que desempeñó en otras películas en The Amazing Spider-Man 2. Alfred Molina quien fue Doctor Octopus en Spider-Man 2, de Sam Raimi, también regresará. Además, los dos últimos trailers indicaron que Willem Dafoe y su épico personaje de el Duende Verde estará de regreso, al igual que el personaje de Sandman, interpretado por Thomas Haden Church. Lizard también hará una presentación pero aún no se confirma cuál es su papel.

¿CUÁNDO SE ENTRENA?

Marvel Studios y Sony ya anunciaron que el estreno de Spider-Man será el próximo 16 de diciembre, pero, la avant premiere será un día antes. Por su parte, el film estará disponible en cines y en Disney Plus.

LA TRAMA

El primer teaser tráiler de “Spiderman: No Way Home” mostró que el Hombre Araña (Tom Holland) se encuentra en aprietos ahora que su identidad es pública por culpa de Mysterio, quien la filtró a los medios de comunicación. Por un lado las autoridades quieren procesarlo, por otro no puede tener una vida privada y pacífica.

Esto lo lleva a ponerse en contacto con el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), al cual le pide llevar a cabo un hechizo para que todo el mundo olvide su identidad secreta. El Hechicero Supremo le ayuda, pero en consecuencia se desata el caos en el multiverso. Ahora villanos de otros universos, como el Duende Verde (Willem Dafoe) y el Doctor Octopus (Alfred Molina) aparecen en el MCU para complicar al héroe.