“Terminator: Dark Fate” se estrenó el pasado 31 de octubre en Perú y un día después en Estados Unidos y aunque lideró la taquilla en los cines estadounidenses ese fin de semana, los resultados no ha sido los esperados a nivel mundial. Medios especializados como Variety o The Hollywood Reporter apuntan que tendrá pérdidas de entre 100 y 120 millones de dólares, considerando que contó con un presupuesto de 185 millones.

Si bien la mayoría de las criticas fueron positivas para la cinta, dirigida por Tim Miller, escrita por Billy Ray, David S. Goyer, Justin Rhodes y Josh Friedman, no fue suficiente para que los espectadores acudieran a las salas de cine.

Casi un mes de su estreno, Edward Furlong, actor que después de 28 años volvió a interpretar a John Connor en la épica saga de ciencia-ficción apocalíptica, habló con Alex Leyba en YouTube sobre como tomó el final que le dieron a su personaje en “Terminator: Dark Fate”.

En los primeros minutos de la película, en la que también regresan Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, el destino de John tomó un giro muy oscuro en la línea de tiempo creada por él y su madre en el largometraje anterior. Mientras el adolescente se relajaba en una playa de Guatemala es asesinado a tiros por un Terminator.

Aunque este acontecimiento cambia todo para Sarah Connor y permite que el desarrollo de la historia de Dani y Grace, no fue del agrado de los fans de la franquicia y al parecer tampoco de Furlong.

“Ese era el papel. Lo hice por un día, rodé por un día. Y sí, hicimos un poco de CGI. Me pagaron Entonces, quiero decir, ya sabes. Me fastidia un poco. Porque me encantaría hacer uno completo y ganar muchísimo dinero. Me encantaría hacer más, pero veremos qué sucede", explicó el actor de 42 años.

Edward Furlong interpretó a John Connor en "Terminator: Dark Fate" (Foto: Paramount Pictures)

James Cameron, productor ejecutivo de “Terminator: Dark Fate” y director de las dos primeras cintas de la saga, reveló que la decisión de matar a John fue idea suya.

"Dije: 'Vamos a sacarlo en los primeros 30 segundos'. Están sentados en una pizzería, un Terminator entra y lo deja sin aliento. Estás a un minuto de la película. Todos dijeron: ‘¿En serio? ¿Quieres hacer esto?’ ¡Dije si!”, contó Cameron a The Angeles Times.

"Sacas la alfombra de debajo de toda la construcción que ha estado sucediendo durante las últimas tres décadas. Me encanta el idioma de poner a tus personajes en el lugar donde menos les gustaría estar. Y me encanta la idea de sorprender al público y hacer lo inesperado", explicó.

Grace fue enviada del futuro para proteger a Dani, la esperanza de la humanidad tras la muerte de John Connor (Foto: Paramount Pictures)





SINOPSIS DE "TERMINATOR: DARK FATE"

De acuerdo a la sinopsis de la cinta dirigida por Tim Miller, Sarah Connor (Linda Hamilton) se ve obligada a luchar del lado de Grace (Mackenzie Davis), una mujer híbrido entre humano y cyborg. De ellas depende el futuro de la humanidad, que está gravemente amenazado por un nuevo y poderoso Terminator (Gabriel Luna), recién modificado del futuro. En su camino además recibirán la ayuda del modelo T-800 (Schwarzenegger).

ACTORES Y PERSONAJES DE "TERMINATOR: DARK FATE"

Arnold Schwarzenegger - Terminator

Mackenzie Davis - Grace

Linda Hamilton - Sarah Connor

Diego Boneta - Miguel Ramos

Brett Azar - T-800

Natalia Reyes - Dani Ramos

Steven Cree - Rigby

Gabriel Luna - Terminator

Rochelle Neil - C-5 Co-Piloto

Fraser James – Decano Mayor

Arlette Torres – Hooker Mexicana

Claudia Trujillo - Maria

Nick Wittman – Piloto del F-35

Mario de la Rosa – Policía de la Ciudad de México

Stephanie Gil – Grace joven

James Barriscale – Oficial de Rayos X

Björn Freiberg – Agente Federal

Ana Batuecas – Camarera de un Internet Café

Hadrian Howard – Piloto del C-5

Lorna Brown - Agente Brenner

John Gettier – Oficial de ICE

Mark Hesketh - Guardabosques

Pedro Rudolphi - Cholo

Peter Schueller - ICE Officer

Daniel Ibáñez - Miguel

Peter Ormond – Guardabosques de Texas

Armando Mundaraín – Detenido mexicano