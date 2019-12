"The Boys", temporada 2: fecha de estreno, historia, actores y personajes | Una semana antes del estreno de los primeros ocho capítulos Amazon Prime Video renovó “The Boys” para una segunda temporada, lo que significa que la plataforma streaming tiene plena confianza en esta historia. Los productores Seth Rogen y Eric Kripke fueron los encargados de anunciar la segunda temporada durante las actividades de la San Diego Comic-Con 2019.

Aún no se ha revelado cuantos episodios tendrá la segunda temporada, pero lo más probable es que cuente con el mismo número de capítulos de la primera entrega, es decir ocho. Sin embargo, existe la posibilidad de que Amazon pueda ordenar más episodios, dependiendo del éxito de la temporada que ya está disponible en su plataforma streaming.

El rodaje de la segunda temporada de “The Boys” ya empezó y esto es lo que sabemos de los nuevos episodios de la serie, basada en el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “THE BOYS”?

La primera entrega de “The Boys” reveló que la todopoderosa corporación multinacional Vought fue la encargada de crear a todos los “superhéroes" y de ocultar el escándalo relacionado con la esposa de Billy.

Durante toda la temporada, Butcher busca vengarse del Homelander, el hombre que violó y causó la muerte de su esposa. Sin embargo, en el último episodio se descubre, a diferencia de los cómics, Becca (Shantel VanSanten) en realidad continúa con vida y que crio en secreto al hijo que tuvo con el superhéroe.

Teniendo en cuenta ese final es probable que la segunda temporada de “The Boys” se aleje aún más de su material de origen, ya que la principal motivación de Billy para enfrentar a los superhéroes ya no existe, y Homelander deberá lidiar con la paternidad. Asimismo, la muerte de Stillwell, provocará que los Seven tengan más poder.

Otro asunto que podrían abordar los nuevos episodios es la decisión de permitir que los superhéroes entren en el ejército de los Estados Unidos. En los cómics de Ennis y Robertson aparece Tek-Knight, un héroe que aparece luego de que Hughie se une a la pandilla, el mismo que podría ganar protagonismo en la segunda temporada de “The Boys”, de ser así sería interesante ver como adaptan a este peculiar personaje.

La primera temporada tiene 8 episodios (Foto: Amazon Prime Video)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “THE BOYS”

ACTORES Y PERSONAJES

Por lo visto en los primeros episodios, la mayoría del elenco principal de regresará para la segunda entrega de la ficción, desarrollada por Eric Kripke, Evan Goldberg, y Seth Rogen, esto incluye a Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie), Tomer Capon (Frenchie), Karen Fukuhara (The Female), Laz Alonzo (Mother's Milk), Jesse T. Usher (A-Train), Erin Moriarty (Starlight ), Anthony Starr (Homelander), Dominique McElligott (Queen Maeve) y Chace Crawford (The Deep).

En tanto, los personajes principales que murieron en la primera temporada, Translucent (Alex Hassell) y Madelyn Stillwell (Elizabeth Shue), también podrían volver, aunque a través de flashbacks.

Durante la San Diego Comic-Con 2019, Rogen y Kripke revelaron que la actriz Aya Cash (“You’re the Worst”) se sumará en la nueva entrega interpretando a una superheroína llamada Stormfront.

Según Den of Geek, la elección de Cash como Stormfront podría significar un giro intrigante para el personaje, además del intercambio de género del villano originalmente masculino, porque en el cómic, Stormfront, el líder de Iron Fisted, es un Neo-Nazi que afirma ser la reencarnación creada eléctricamente de un Vikingo, pero en realidad es el resultado de un experimento de súper soldado similar al que fue sometido Captain America.

¿The Boys tendrá temporada 2? ¿Cuando se estrenarán los nuevos episodios? (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “THE BOYS”?

La segunda temporada de “The Boys” se estrenará en el 2020 a traves de Amazon Prime Video.