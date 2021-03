Conforme a los criterios de Saber más

“WandaVision” estremeció la piel con el desconsuelo y la tortura interna de la Bruja Escarlata, al verla batallando para cumplir su mayor deseo: tener una familia. Pero el 19 de marzo, con el estreno de “The Falcon and the Winter Soldier”, Disney Plus ofrecerá un contenido totalmente opuesto, lleno de conflictos políticos y explosiones en un género de acción que continúa la historia de “Avengers: End Game”.

Después de renunciar a ser el Capitán América para vivir junto a Peggy Carter, Steve Rogers ha quedado en la historia para dar paso a Sam Wilson (Falcon), interpretado por el actor Anthony Mackie, y a the Winter Soldier (Bucky Barnes), protagonizado por Sebastian Stan. La dupla del bromance, entre el amor y el odio y como el agua y el aceite, es la que traerá comedia y lucha para compensar la falta de acción que los fans extrañaron en “WandaVision”.

“Creo que ‘The Falcon and the Winter Soldier’ va a dar en la yema del gusto a los fans, porque es una temática totalmente diferente. Ambos han sido parte de la vida del Capitán América, pero no se llevan del todo bien y va a ser muy interesante verlo. Además, (la serie) continuará con algunos cabos sueltos que quedaron en “Captain America: Civil War” y nos mostrarán también la participación de la agente Sharon Carter y el regreso del Barón Zemo”, dice César Sulca, presidente de Marvel Assemble Perú a El Comercio.

El éxito de un superhéroe afro como Black Panther incentivó aún más a pelear por el protagonismo de Falcon, comentó el escritor de la serie Malcom Spellman a TV Line. “Creo que una de las cosas más importantes es la fe que tengo de que no hay limitaciones para el tamaño de las historias específicamente negras. Pueden ser tan grandes como las de cualquier otra persona”, dijo. Es probable, además, que la serie tenga el problema del racismo en Estados Unidos retratado por Marvel, al igual que en los comics cuando Sam asume el manto del Capitán América.

Pero principalmente el gran conflicto de la historia, siguiendo la narrativa de los comics, sería que el gobierno de Estados Unidos no aprobará a Sam Wilson como sustituto de Steve Rogers (Capitán América), porque la figura del “Cap” ya no es más un ejemplo a seguir. Por eso, eligen a una supuesta mejor opción para reemplazarlo: John Walker (US Agent), interpretado por Wyatt Russel, que con sus métodos excesivos y brutales, fracasaría.

U.S. Agent nace en el #323 en los comics de Marvel en noviembre de 1986, según Smash, como una especie de rediseño del Capitán América. (Foto: Captura Smash/Marvel Comics)

QUÉ MÁS SABEN LOS FANS

El club de fans habla sobre la presencia de Baron Zemo en la serie, el supervillano interpretado por el actor alemán-español Daniel Brühl, quien probablemente por el chasquido de Thanos logró escapar de su encierro en “Captain America: Civil War”. Pero también rumorean que, en “The Falcon and the Winter Soldier”, aparecerán los Thunder Bolts, un grupo de villanos contratados por el gobierno para realizar misiones de mayor peligro.

Es curioso que, incluso sin tener poderes, Barón Zemo haya logrado dividir a los Avengers, explica Central de Noticias Disney (CND). En el trailer de “The Falcon and the Winter Soldier”, el supervillano aparece frente a una estatua que, según un video publicado en Youtube por Andru, es un monumento de Sokovia, el país de origen de Wanda y Pietro Maximoff.

Andru, como youtuber de temas sobre Marvel, sabe perfectamente que el Capitán América no estará en la serie de Disney Plus, pero hay un aura en las imágenes del trailer que delatan la presencia lumin del “Cap”. ¿Empezaría la serie con el funeral de Steve Rogers o eso aparecerá en una posible segunda temporada?

Let's get to work 👊 Marvel Studios' The Falcon and the Winter Soldier starts streaming March 19 on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/PGB2iipQFP — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 6, 2021

¿DE QUÉ TEAM ERES?

En el mundo de los comics, en algún momento Bucky y Falcon han sido Capitán América y los tres personajes siempre han mantenido el respeto, aunque entre Sam Wilson y Winter Soldier hay una pisca de sal que nunca termina de dar gusto. Verlos esta vez ha hecho pensar al club de fans que lo mejor será crear bandos: “Team Bucky y team Falcon”. “Si bien es cierto los dos personajes son buenos, pelean por lo mismo, queremos saber cuál es el favorito de la audiencia”, cuenta César Sulca sobre el próximo reto.

“Falcon siempre ha sido un Avenger ‘tipo B’. Suena feo, pero no es de los principales héroes, porque siempre ha sido visto como el side geek (figura del ayudante)”, explica Mauricio Chichizola, fanático e investigador de los personajes de Marvel, y también realizador audiovisual en la casa productora Kubrick.

Analizando su rol, Sam Wilson nació en nuestra edad contemporánea y es la persona que ayuda al Capitán América en las misiones de la actualidad, lo podemos ver claramente cuando Steve Rogers saca una libreta en “Capitain America: the Winter Soldier” en vez de usar notes del celular. Además, Falcon es un personaje fresco y avezado que tiene habilidad para planear en lo alto con su equipo de alas de metal.

Anthony Mackie (Falcon) y Sebastian Stan (Bucky) protagonizan la serie de seis capítulos que iba a estrenarse en agosto de 2020, pero se postergó por la pandemia. (Foto: Marvel/Disney/Captura)

En cambio, Bucky Barnes es contemporáneo a Capitán América. Luego de ser congelado varias veces por HIDRA, tras muchos años de haber sido el ayudante de “Cap” en la Segunda Guerra Mundial, se enfrenta a un mundo nuevo casi como un lobo solitario. Es el amigo introvertido que nunca fue tan sociable como Sam Wilson.

En los comics, Winter Soldier ha tenido momentos de brillo, pues se convirtió en Capitán América, pero por su perfil y su pasado el mundo nunca sintió esa confianza a ojos cerrados en él. La última vez que lo vimos en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) hizo un brazo de vibranium en Wakanda, que no debería de poder destruirse fácilmente.

“Yo creo que lo vamos a ver destruirse (el brazo). No en la serie, sino en alguna película”, comenta Chichizola. “Con su pesado brazo de vibranium que se hunde en el agua, Bucky es diferente a Sam, quien es más riesgoso y radical por ser un exparacaidista. ‘The Falcon and Winter Soldier’ está juntando a los dos amigos del Capitán América y ellos tienen que descubrir cómo es hacer la tarea del Cap sin el Cap. Esta serie va a ser el punto de partida para que ellos, no solo revivan o personifiquen algunos de los valores del Capitán América, sino también se definan con por propios medios sin tener que estar al lado de Steve Rogers. ¿Pero quiénes son ellos sin el Capitán América? Es lo que vamos a descubrir en esta serie”.

