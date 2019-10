“The Flash”, la famosa serie de The CW basado en el superhéroe de los cómics de DC, fue renovada a inicios del 2019 para una sexta temporada. La grabación de la misma comenzó en julio de este año y todo parece indicar que se mantendrá su fecha original de estreno para el 8 de octubre del 2019.

La misma contará con un total de 22 episodios con la principal premisa de evitar que Flash desaparezca como dicen las noticias del futuro. A pesar de que “Arrow” se estrenó primero, la serie The Flash se ha convertido en el show predilecto del “Arrowverse”, además de ser el programa de televisión de superhéroes más demandado en los últimos años según Screenrant.

Además, esta temporada será importante para los fans porque será parte de “Crisis en Tierras Infinitas”, un gran evento en la televisión que se basa en los sucesos de los cómics con el mismo nombre, solo que en el mundo de las historietas reinicio las historias de muchos personajes de DC en 1985 y organizó el “multiverso”.

Por si fuera poco, la serie de “Arrow” llegará a su final con la temporada 8, y algunos avances de este evento auguran la inminente muerte de Oliver Queen. ¿Qué pasará con Flash ahora que su amigo se irá para siempre? ¿Podrá su equipo salvarlo de desaparecer en plena crisis? Esto es todo lo que se sabe del primer capítulo de la temporada 6 de “The Flash”.

¿QUÉ PASARÁ EN THE FLASH 6x01?

Flash tendrá un nuevo traje en esta temporada (Foto: Jeff Weddell/ The CW)

Gracias a las enormes pistas que la misma serie ha agregado durante sus anteriores temporadas, los fans pueden tener una buena idea de cómo comenzará la próxima temporada de “The Flash” y qué sucederá durante los eventos de “Crisis en Tierras Infinitas”.

El primer episodio de "The Flash" temporada 6 se llama "Hacia el vacío" (Into the Void) y su descripción oficial reza lo siguiente:

“Mientras Barry (Grant Gustin) y Iris (Candice Patton) lidian con la desgarradora pérdida de su hija Nora, el equipo enfrenta a su más grande amenaza hasta ahora, una que podría destruir toda Central City. Por su parte, Killer Frost (Danielle Panabaker) tiene un roce con la muerte que resulta en una nueva dinámica inesperada que cambiará su relación con Caitlin para siempre”.

El capitulo será dirigido por Gregory Smith con el guión de Kelly Wheeler y Eric Wallace, donde este último confirmó que se habían abierto diversas posibilidades a explorar para el primer capítulo de la temporada 6 en una serie de preguntas y respuestas para la prensa.

El capítulo continuará directamente los eventos del final de la temporada 5 de "The Flash", así que el mismo grupo de héroes no habrá tenido tiempo de reflexionar sobre la pérdida de Nora cuando la nueva amenaza ataque Central City.

Por otro lado, también se había reportado anteriormente que Cisco Ramón dejaría el equipo por la "salida" de Carlos Valdés de la serie, algo que el mismo actor desmintió en su momento a Comicbook comentando que seguiría formando parte del show, pero que estaría más concentrado en otras cosas así como su personaje se alejaría un poco del equipo original.

Finalmente, este primer episodio pondrá todo en orden para el desarrollo de "Crisis en Tierras Infinitas", una evento que desde la primera temporada se había anunciado como el lugar en el que finalmente Flash desaparecería de la faz de la tierra. Si bien al inicio se predijo para el 2024, gracias a los cambios en el tiempo este evento se adelantó al 2019, 5 años antes de lo que se anunció originalmente.

¿Acaso este será el final de Barry Allen? De momento, Flash no conoce el trato que hizo Oliver Queen con el "Monitor" y también Eobard Thawne está libre, así que serán dos elementos clave para el futuro de la serie que está entrando al inicio de su sexta temporada.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER "THE FLASH" 6X01?

"Monitor" también tendrá un rol esencial en esta nueva temporada (Foto: Jeff Weddell/ The CW)

"The Flash" 6x01 llegará a la pantalla chica el 8 de octubre del 2019 a las 8:00 pm (hora de Estados Unidos) a través de su cadena televisiva The CW. Después de la emisión original, el capítulo estará disponible al día siguiente en la aplicación oficial del canal.

En España y Latinoamérica, de momento no existe otra manera legal de ver los nuevos episodios de "The Flash", ya que la página de streaming de Netflix que tiene los derechos de la serie no se ha pronunciado sobre la quinta y sexta temporada del programa de tv.

Es posible que con el estreno del primer capítulo aparezca nueva información sobre qué otras plataformas digitales permitirán la transmisión online de la nueva temporada de “The Flash”, pero por ahora es un producto exclusivo de The CW.

FOTOS Y TRÁILER DE "THE FLASH" 6X01?

El equipo de "The Flash" se preparará para cambiar el futuro de nuevo (Foto: Jeff Weddell/ The CW)

"The Flash" tendrá que enfrentarse a una nueva amenaza y preparar a todos para la "crisis" (Foto: Jeff Weddell/ The CW)