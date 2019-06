"The Handmaid's Tale": otros relatos y personajes feministas

Incautos los que creen que las historias feministas son cuestiones contemporáneas. Existen desde siglos atrás, aunque, claro, sin esa etiqueta que a algunos tanto aterra. Los personajes femeninos, de alguna u otra forma, han hecho escuchar su voz en muchas ocasiones y, por tanto, revelado las problemáticas de su tiempo.

Están aquellas que se rebelaron, pero terminaron asumiendo un rol tradicional. Pertenece a este grupo Josephine, una de las hermanas de la novela “Mujercitas” de Louisa May Alcott, una amante de las letras y a quien se la retrata con un humor propio de los varones de su tiempo: sarcástica y mal hablada. El terrible contexto de la Guerra de Secesión estadounidense, sumado al drama familia, la termina por decantar por una vida matrimonial y dos hijos.



Michelle Alexander produjo la adaptación de "Mujercitas" para la televisión local. Actuaron Carolina Cano, María Graza Gamarra, Vania Accinelli y Briana Botto.

Aunque de taco, el drama televisivo “Mad Men” también se ocupó de este tema. Allí, Elisabeth Moss dio vida a una tímida chica que quería sobresalir en la gran ciudad, pero que fue devorada por la idiosincrasia. O eso era lo que se esperaba después de tener un hijo con un hombre casado. Las últimas temporadas, por el contrario, la mostraron como una madre soltera dueña de un nombre respetado en las agencias de publicidad, algo impensado cuando empezó a trabajar.

"Mad Men" se estrenó en el 2007 y duró hasta el 2015. Todas las temporadas están en Netflix.

LO NUEVO

También hay personajes que tuvieron que aceptar el yugo para, luego, ir encontrando las fallas en el sistema y liberarse. “The Handmaid’s Tale”, cuya tercera entrega se estrenó el miércoles, es un buen ejemplo. June Osborne (otra vez Elisabeth Moss) pierde todo, incluido su nombre y el control de su cuerpo, cuando un régimen absolutista toma el poder. Poco a poco, se volverá más cínica y calculadora y con eso, el plan para rebelarse empezará a cobrar forma.

Un drama un escalón menos violento es “Big Little Lies”, que en apariencia no tiene un matiz feminista porque sus personajes son mujeres sin problemas aparentes; sin embargo, la ficción se encarga de poner la lupa sobre su día a día y descubre que una de ellas fue violada y que otra era agredida por su esposo. Una ficción cargada de secretos que apuntan a seguir revelándose en su segunda temporada, a estrenarse este fin de semana.

Big Little Lies

LAS QUE LOGRARON SUS OBJETIVOS

La comedia no ha sido ajena a los mensajes feministas. Aunque aparentemente inocua, "Legalmente rubia" trata, justamente, de cómo una mujer se hace camino en un mundo dominado por hombres. Lo hace, además, de forma brillante: a diferencia de otras ficciones, Elle Woods (Reese Witherspoon) no deja su personalidad de lado; por el contrario, se mantiene firme y, desde esa posición, se convierte en una respetada abogada. La secuela solo confirma el matiz de la película: Woods no deja que el fracaso de una relación la tumbe porque, como pronto se da cuenta, no necesita a nadie para ser feliz. El humor y sus posibilidades.



Reese Witherspoon da vida a la carismática Elle Woods.

Quien también se salió con la suya fue Nora Helmer, protagonista de la obra de teatro "Casa de muñecas" de Henrik Ibsen. Cansada de un matrimonio infecundo y de un esposo torpe, decide ponerse los pantalones y abandonar al marido y a la hija. Un escándalo: en 1879 era impensado que una madre dejara el hogar para perseguir sus sueños. Notable es la continuación, "Casa de muñecas 2", del dramaturgo Lucas Hnath, en donde se la ve regresar y enfrentarse a los reclamos familiares. Su conclusión, sin embargo, es invariable: ella está primero.

DATOS

-La tercera temporada de “The Handmaid’s Tale” se estrenó ayer. Todavía no hay datos sobre su llegada al Perú.

-La segunda entrega de “Big Little Lies” se podrá ver el domingo a las 8 p.m. por HBO.