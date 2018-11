"The Walking Dead" no necesitó de Rick para ofrecer un buen episodio

Con Rick Grimes (Andrew Lincoln) fuera del elenco, "The Walking Dead" sigue su curso y esta vez nos muestra una situación conocida, pero desde otra perspectiva. Lo usual es que los protagonistas lleguen a una nueva comunidad y tomen el control, pero en esta ocasión ellos ya tienen el mando.

La aparición de Magna, Yumiko, Luke, Connie y Kelly cumple una función explicativa: como han pasado seis años, la historia requiere nuevas miradas para examinar cómo Alexandria ha cambiado; así como para replantear que el proceder de Michonne (Danai Gurira) y compañía no es necesariamente lo correcto.

La ausencia de Rick es solo uno de los tantos cambios que muestra "The Walking Dead" 9x06. Los otros son que Alexandria ahora se rige por un consejo, en el cual no todos tendrían el mismo poder. Michonne es la voz de mando y en la práctica decide quién se queda y quién se va del lugar.

No sabemos por qué la comunidad es ahora mucho más desconfiada de extraños, pero es justo suponer que no solo se debe a la muerte de Rick Grimes. Tal vez la cicatriz lumbar de Michonne sea una pista.

Por más que Alexandria se haya endurecido, hay personajes que conservan los rasgos más ingenuos de la humanidad. Ellos son Judith (Cailey Fleming) y Henry (Matt Lintz), los cuales fueron criados por Michonne y Carol; quienes son un muro dispuesto a todo para proteger a los suyos. En más de un sentido, los chicos son su corazón.

Ahora que menciono a Carol (Melissa McBride), ella pareciera haberse vuelto más suave, pero cuando menos lo esperas demuestra todo lo contrario: quema vivos a los disidentes del Sanctuary que años atrás se rebelaron durante la construcción del puente.

Este episodio de "The Walking Dead" se construye en una historia adicional, la de los nuevos villanos. Cuando Rosita y Eugene exploran los alrededores para ampliar la comunicación por radio, encuentran a un grupo de muertos vivientes que no son como otros: pueden hablar. Si has leído el cómic, sabes de quiénes se tratan.

Este misterio y el vacío de seis años desde la desaparición de Rick prometen alimentar la historia en los próximos capítulos, pero no son lo más valioso de esta historia. Aquí la serie brilla por Carol, por Michonne, por Daryl que no dijo una palabra en todo el capítulo (no lo necesitó). Esto camina sin Rick, ¿podría hacerlo sin los otros? Si ellos mueren, o se van por temas contractuales como Maggie (Lauren Cohan), la serie muere. Aunque dependiendo de a quién le preguntes, "The Walking Dead" vive tiempo prestado desde hace mucho.



DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en Fox Premium Series.