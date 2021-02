Conforme a los criterios de Saber más

¿Qué es la nostalgia? La palabra, proveniente del griego, significa dolor de una vieja herida. Y dolor hay por montones en el octavo episodio de “WandaVision”, dolor y tristeza puestos para entender a la protagonista. En sus 40 minutos de duración este drama se mezcla con la acción característica del Universo Marvel, así como algo que solo se puede conseguir con la ficción seriada y semanal.

A continuación spoilers del episodio 8 de “WandaVision”, “En el episodio anterior”:

Revelaciones

Ya habíamos comentado que la televisión tiene entre sus tópicos más comunes el cambiar todo de un momento a otro, hacer eso que tú creías no sea cierto. Eso pasó con la revelación de Agatha Harkness (Kathryn Hahn) y su pegajosa canción, donde se muestra como responsable de varios hechos, algunos de ellos trágicos, en en pueblo de Westview. Pero esta semana vemos que no es causante de todo lo malo, pues solo era polizonte. En realidad, it was Wanda all along.

Harkness, una de las originales Brujas de Salem, había entrado en contacto con conocimiento que no le correspondía; situación que la llevó a enfrentarse a las brujas mayores y salir victoriosa. Siglos después, descubre el hexágono de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y quiere entender cómo obtuvo tanto poder, así que se infiltra en la ilusión.

Lo que hace Agatha es llevarla al pasado, para repasar los momentos clave que forjaron la personalidad de Wanda. Desde la muerte de sus padres, pasando por su ingreso a Hydra e incluso el breve tiempo que pasó en el complejo de los Vengadores; es un viaje para explicar el origen del dolor. Pero eso es solo un nivel de lectura.

Wanda y Pietro, momentos antes de la tragedia. Foto: Disney+.

Amor por la ficción

Todos los temas de “WandaVision”, evidentes y no tan evidentes, confluyen en este penúltimo episodio. La niñez de Wanda y Pietro, donde ambos ven series de televisión junto a sus padres, quienes precisamente venden DVDs de series antiguas; explica la estética de la serie. La excusa de ver los programas es aprender inglés, pero es más que nada un momento de escape. Afuera, las calles de Sokovia sangran por la guerra, de ahí que la familia quiera irse a Estados Unidos (por eso el aprendizaje del idioma). No lo consiguen, pues un bombardeo mata a los padres de Wanda y solo ella y su hermano sobreviven.

Este escapismo, el ver la televisión más antigua, la acompañará en los peores momentos: la muerte de Pietro en “Age of Ultron” y también cuando Vision (Paul Bettany) murió a manos de Thanos; en el hexágono/campo de fuerza/ set de TV en el que se convirtió Westview.

Detrás de la mentira. Foto: Disney+.

Para Wanda la televisión no es un objeto, es un lugar. Es el recuerdo de los tiempos felices, pero también una posibilidad del hogar que anhela tener. Con Vision muerto, algo que ella misma comprueba al verlo tumbado y en pedazos en la sede de SWORD, ella llega a Westview; un pueblo venido a menos, presumimos que por los efectos posteriores al “snap” y posterior “blip”, también cortesía de Thanos. Allí es donde ella y Vision tendrían su casa, en un terrenito, para hacerla tal y como querían. Para vivir su propio “The Dick Van Dyke Show”.

Es entonces cuando todo lo visto en los anteriores episodios hace clic. El dolor cae como catarata y Wanda transforma ese pueblo triste en un pueblo hermoso, de pristino blanco y negro. Un mundo de televisión donde los accidentes de los personajes son solo para ocasionar risas, donde nadie nunca corre peligro real. Ese mundo idílico lo completa Vision, quien nace, literalmente, del corazón de la bruja. Y ella, protagonista y antagonista al mismo tiempo, al ver lo que ha hecho, se deja absorber por su propia mentira.

Las brujas también lloran. Foto: Disney+.

Ya fuera de la ilusión, Agatha Harkness hace lo que se espera de ella, que en este caso es poner contra las cuerdas a Wanda, quien debe salvar a sus hijos. Lo que sigue es solo la cereza del pastel; la revelación de que la magia de Wanda no es de cualquier tipo, es especial, magia del caos que requeriría muchos años para dominar. “Eres la Bruja Escarlata”, le dice Agatha, como quien señala a un huracán.

Bien por los que se emocionan con esos minutos finales del episodio, o con la escena post créditos, donde aparece un Vision reconstruido por tecnología de SWORD; contra el cual deberá enfrentarse Wanda. Nunca Marvel Studios le había hablado tan directamente al espectador. Luego de malacostumbrarnos por años con explosiones y acción, muy divertidas por cierto, ofrece una historia de miedos adultos y cotidianos. El corazón del episodio, que a su vez es el de la serie, está en lo que hacemos para curar ese dolor que, muchas veces, no nos deja.

Pensamientos sueltos

“¿Qué es el duelo, sino el amor que persevera?”. Vision, con la mejor frase de todo el Universo Marvel. Si lloraste al escucharla, no eres el único.

Vision, revivido. Foto: Disney+.

El nuevo símbolo en la cabeza de Vision, en reemplazo de la Gema de la Mente, es una referencia directa a los cómics.

El episodio da a entender que Wanda tenía algo de magia en su interior antes de entrar en contacto con la Gema de la Mente. Esa magia la habría salvado a ella y su hermano de la bomba de Stark Industries.

Tyler Hayward, como buen agente de inteligencia, mintió al decir que Wanda se llevó el cadáver de Vision. Considerando que planeaba revivirlo y que el vibranium es demasiado caro como para regalarlo, tiene sentido. Nick Fury estaría orgulloso.

Con su octavo episodio, “WandaVision” se posiciona entre lo mejor que ha hecho Marvel Studios; allí arriba en el panteón de lo mejor junto con “Iron Man” y “Captain America: The Winter Soldier”. Lo siguiente que haga el estudio en televisión va a tener la valla muy alta con este capítulo.

El tema de la nostalgia y su origen etimológico fue tratado en el final de “Mad Men” temporada 1: “Es el dolor de una vieja herida. Es una punzada en tu corazón, más poderosa que solo el recuerdo. El dispositivo no es una nave espacial, es una máquina del tiempo. Va hacia atrás y hacia adelante, nos lleva a un lugar al que queremos, con dolor, volver.”

Gran detalle de Agatha al verla llorar un poco (muy poco) al ver el pasado de Wanda. Como dice el meme: “ Malévolo cucarachón se puso sentimental ”.

”. Para acabar, una confesión: Si bien no me satisfizo que los primeros tres episodios de “WandaVision” hayan tenido tan poco desarrollo de trama, sí considero necesario que esta serie sea semanal. Este episodio lo justifica, lo cual a su vez me da algo de pena por los que van a ver la serie en días, semanas y años futuros; tal vez todos los episodios un sábado por la tarde. Esta revelación de la verdadera culpable, después de haber pasado siete días creyendo que era Agatha, es el truco que solo se puede hacer una vez.

Dato

El último episodio de “WandaVision” llega a Disney+ el viernes 5 de marzo.

