Por su parte, Monica Rambeau (Teyonah Parris) se arma de valor e intenta entrar a pie al hexágono, por más que esto sea peligroso. La serie es clara al mostrar que este proceso le otorga poderes a la capitana, cuya estructura atómica ha sido transformada totalmente por tercera vez. Es el origen de una superhéroe, la cual hace frente a la cansada Wanda sin sucumbir como en el tercer episodio. Justo cuando ambas parecen estar listas para una tradicional pelea de héroe contra héroe, aparece Agnes (Kathryn Hahn) para llevarse a Wanda.

Monica Rambeau (Teyonah Parris) en el momento definitorio de su personaje. Foto: Disney+.

El secreto

En los minutos finales, la serie revela que la responsable de los problemas en WestView ha sido Agnes, cuya verdadera identidad es la de Agatha Harkness, otra hechicera. Esta es la clase de giros en los que la TV, cuya prioridad es hacer que el público se conecte siempre para el próximo episodio, ha sustentado sus mayores éxitos. El giro, cuando está bien ejecutado, cambia para bien la percepción que se tiene sobre la serie. Allí están la ‘Boda Roja’ de “Game of Thrones” o revelación del asesino de Laura Palmer en “Twin Peaks” como ejemplos de los buenos. Giros que funcionan por sorprender a la audiencia, pero sobre todo por sorprender a los personajes.

Pero la TV, históricamente, ha sido un medio donde se escribe rápido y no todo tiene sentido; a pesar de que en teoría son las “mejores ideas” las que terminan en la pantalla. Como el ejemplo más infame está el episodio 3 de “Happy Days” temporada 5, donde ‘The Fonz’ (Henry Winkler) salta sobre un tiburón; lo cual hizo que ‘jump the shark’ se convirtiera en sinónimo de el momento en que una serie se va al diablo (el final de “Lost” es otro ejemplo).

Pero “WandaVision” no es una simple serie, es al mismo tiempo parte de un universo cinematográfico y también una lectura postmoderna a la historia de la televisión. El giro de agnes, si bien le quita peso a la historia de Wanda, quien ya no es la antagonista principal; se corresponde con esta tradición del medio en cambiar todo sin importar lo ridículo que sea el resultado. Es la ‘realidad’ imponiéndose a la ‘realidad inventada’, lo cual a su vez es influenciado por la producción de la showrunner Jac Schaeffer y la supervisión de Kevin Feige. La serie es consciente de este cambio, tanto así que presenta a Agatha Harkness con su propia canción. Es un “anímate, puede que las cosas no hayan sido como imaginas, pero al menos la pasarás bien” o, como dice el meme, “solo son superhéroes, mijo, no ande chingando”.

Ahora que el conejo salió el sombrero, “WandaVision” puede concentrarse en resolver el por qué de las cosas. Explicaciones que, como es usual con el MCU, recompensan al espectador. No obstante, ¿Estas revelaciones le hagan justicia a los personajes? Si bien la revelación de Harkness cambia todo, el desarrollo de la serie tenía sentido con el pasado de Wanda; quien ha perdido a demasiados seres queridos y de la que podría esperarse un quiebre mental. De hecho, perder la cordura sería lo normal.

La respuesta llega la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal.

Foto: Disney+.

Pensamientos sueltos

En caso no lo sepan, la “cuarta pared” a la que hace referencia el título del episodio es eso que separa al espectador de la ficción. Romperla, sea con miradas a la cámara o interacciones más osadas, es típico en series contemporáneas. Ahí están “The Office”, la misma “Modern Family” o, si nos vamos al ejemplo más peruano, “Pataclaun”.

Ver desde el minuto 41:35.

En esa línea, uno de los mejores momentos del episodio pone a Vision escapando de la “entrevista”.

"No más preguntas". Foto: Disney+.

La revelación de Agatha Harkness había sido prevista no solo por filtraciones, sino por fans. Era bastante obvio, aunque recién me percato que el nombre del personaje era una pista: Ag (atha Harkn) es (s).

(atha Harkn) (s). Otra lectura para la revelación de Agnes: ella es la verdadera ‘showrunner’ de “WandaVision”, puede que hasta sea la responsable de todos los homenajes a sitcoms clásicas. Y como es usual, cuando una serie se descarrila, es el ‘showrunner’ quien pasa a ser el villano (eso lo saben bien David Benioff y D.B. Weiss).

La secuencia donde Agatha Harkness se revela como la “villana” muestra que ella es la responsable de traer a Pietro. Tal vez eso signifique que no habrá conexión con las películas de X-Men (snif).

Hay que reconocer que esta serie tiene gags visuales excelentes. Cuando Wanda huele la leche por si está vencida, debido a que el empaque empieza a transformarse a versiones de décadas pasadas, es uno de los mejores.

Sí, creo que Agnes es capaz de morder a un niño. Eso, en la versión de los hermanos Grimm, es canon.

“ Parte de mí, secretamente, quería ser estrella invitada en la serie pero, en serio, se sintió asqueroso ”. Darcy Lewis, con la mejor frase del episodio.

”. Darcy Lewis, con la mejor frase del episodio. Si la magia de Agatha es púrpura… ¿Es por alguna relación con la Gema del Poder?

No se salten los créditos, porque a la mitad hay una escena eliminada que da pistas para el siguiente episodio.

Agatha Harkness, la showrunner de "WandaVision". Foto: Disney+.

