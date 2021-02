Pero en el último episodio la Bruja Escarlata ha hecho algo igual de imposible, al revivir a su querido hermano Pietro Maximoff, el cual falleció hace más de media década en “Avengers: Age of Ultron” (2015). Pero la vuelta de tuerca de esta resurrección es que el Pietro revivido no es el que falleció en Sokovia, interpretado por el actor Aaron Taylor-Johnson, sino la versión de Evan Peters que debutó en “X-Men: Days of Future Past”, convirtiendo a WandaVision en el primer crossover oficial entre ambas franquicias.

Evan Peters y Aaron Taylor-Johnson interpretaron al personaje de Pietro Maximoff/Quicksilver en las películas de los X-Men y el MCU respectivamente. (Foto: 20th Century Fox/Marvel Studios)

Este cambio de intérprete no es una decisión solo de la producción, sino que es reconocida por los personajes dentro de la serie, con Darcy Lewis (Kat Dennings) mencionando que ha habido un cambio de elenco.

Ahora bien, por el momento no conocemos las implicancias de los eventos de “WandaVision”, con todavía cuatro episodios adicionales en camino. Lo que sí sabemos es que tanto Kevin Feige como Elizabeth Olsen han adelantado que el programa y el personaje de Wanda Maximoff tendrán un impacto directo en la película “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” protagonizada por Benedict Cumberbatch y a estrenarse en el 2022.

Pero cómo predecir el futuro es el propósito de esta nota, podemos hacer algunas conjeturas algo informadas basándose en el conocimiento de la base de todo el MCU: los cómics de Marvel. Y es que así como parte de “WandaVision” parece estar basado en las dos miniseries tituladas “The Vision and the Scarlet Witch”, donde los héroes buscan tener una vida normal en los suburbios, la pérdida del control que Wanda parece experimentar en la serie de Disney+ recuerda más a lo ocurrido durante la saga House of M.

En esa historia los múltiples traumas sufridos por la Bruja Escarlata, entre los que se incluye la pérdida de sus hijos, en realidad fragmentos del alma del demonio Mephisto a los que dio forma, y el fin de su romance con Vision llevan a que la heroína sufra un colapso mental tras el cual modifica la realidad a un mundo donde los mutantes son la especie dominante y Magneto es el líder de los ‘homosuperior’. Cabe resaltar que en esa historia es Doctor Strange quien junto a Charles Xavier intentan detener el cambio de realidad inicial.

Doctor Strange intenta descubrir la razón por la que ella cambió la realidad. (Foto: Marvel Comics)

El nuevo mundo creado por Wanda no solo cumple sus deseos, en este caso el reunirse con sus hijos, sino también los de varios héroes. Peter Parker por ejemplo es una celebridad casada con su primer amor Gwen Stacy y Carol Danvers es venerada como la mayor superheroína de los EE.UU. en su rol como Captain Marvel.

Wolverine, ahora un agente de S.H.I.E.L.D. pero con recuerdos del mundo antes del cambio, logra reunir a un grupo de héroes, aunque lleva una infructuosa búsqueda por Charles Xavier. Tras una fiera batalla contra las fuerzas de Magneto, Doctor Strange logra acorralar a la Bruja Escarlata con sus hijos intentando descubrir la razón por la que decidió cambiar la realidad.

Al final descubren que esto fue idea de Pietro, quien viendo que los X-Men y Avengers estaban discutiendo eliminar preventivamente a Wanda, sugirió crear un mundo alternativo donde todos fueran felices. Enterado de las circunstancias del cambio, Magneto mata furiosamente a su hijo, pero Pietro es revivido por la Bruja Escarlata, quien también recrimina a su padre por su ambición y lo condena con una frase que cambió el destino del universo Marvel por los próximos años: “No más mutantes”.

Con la frase "no más mutantes" Wanda cambió para siempre el universo de los cómics de Marvel. (Foto: Marvel Comics)

Después de “House of M” el status quo de años quedó atrás. Charles Xavier y Scarlet Witch estuvieron desaparecidos por los siguientes meses, mientras personajes que fallecieron como Hawkeye/Clint Barton volvieron a la vida. Pero el cambio más importante es que la población de mutantes, antes cuantificada en millones, se redujo a unos centenares.

Que un evento similar ocurra en el MCU pero a la inversa es posible, con la fusión de los universos cinematográficos después de una gran alteración de la realidad causada por Wanda. Aunque cabe señalar que a las mentes detrás de Marvel Studios les gusta cambiar la fórmula de los cómics para hacer sus propias historias, como lo hicieron por ejemplo con su versión mucho más reducida de “Civil War”. Lo cierto es que por el momento solo tenemos especulaciones, las cuales se mostrarán acertadas y equivocadas en los próximos años.

