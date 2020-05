En el capítulo anterior: El proyecto de “Casado con mi hermano” comenzó con la ambición del productor de Panamericana Televisión Humberto Polar Delgado de crear una ‘sitcom’ “100% peruana”, misión para la que reclutó al grupo de guionistas Los Leopoldos y a los actores Leonardo Torres Vilar, Paul Martin, Gloria Klein y Maritza Picasso. Al final en vez de una tuvo dos series, siendo la segunda la no tan exitosa “Fandango”, protagonizada por Diego Bertie y Mari Pili Barreda. El primer año de “Casado con mi hermano” la vio tener éxito entre las audiencias, pero su transición a la segunda temporada se vio afectada por un golpe terrible: la salida de Picasso.

RENOVANDO EL HOGAR

Con la salida de Maritza Picasso la dinámica de “Casado con mi hermano” inevitablemente cambió. Desde sus inicios el programa estaba diseñado para desarrollarse en un solo ambiente con cuatro personajes, dos parejas completamente diferentes, y era de esta oposición del yin y el yang de la que gran parte de la comedia se originaba.

Para llenar este vacío, además del formado en el corazón de Waldo (Paul Martin), TeleTaller recurrió a un recurso tan antiguo como el género del ‘sitcom’, los artistas invitados. En ese entonces Panamericana Televisión tenía muy buenas relaciones con emisoras extranjeras como Televen de Venezuela y fruto de esta alianza llegaron al programa estrellas de telenovelas como Alba Roversi, Mariela Alcalá, Emma Rabbe, quienes se convirtieron en los nuevos intereses amorosos del más libertino de los Gasteluméndez.

La salida de Maggie no fue el único cambio que ocurrió finalizada la primera temporada de la serie, y es que la casa de los Gasteluméndez había recibido la llegada de la pequeña Guidomaría, hija de Annie (Gloria Klein) y Guido (Leonardo Torres Vilar).

Adicionalmente, el universo de los Gasteluméndez también se expandió de las cuatro paredes de su hogar, con la nueva temporada mostrando a la familia visitando espacios alejados del distrito de Mirapobres (y de los sets del estudio Amauta). Sin ir más lejos, el primer capítulo los llevaría a Miami, Estados Unidos.

El elenco de "Casado con mi hermano" en una fotografía con la actriz venezolana Mariela Alcalá. A la derecha también se puede ver a Roxana Effio, quien fue una de las productoras del programa. (Foto: Cortesía de Gloria Klein)

Otro episodio, el mismo donde participó Alba Roversi, sería grabado en la ciudad imperial de Cusco, donde la estrella venezolana se volvió la última conquista de Waldo, el personaje de Paul Martin. En la trama, la nueva pareja se fuga a Machu Picchu perseguida por Guido y Annie, quienes buscan evitar que se consuma la “indebida” relación. Le seguirán varias bromas grabadas en la espectacular ciudadela incaica, con referencias a “Indiana Jones” incluídas.

“Eso no ocurrió en la primera temporada. Todo eso era para darle mucho más look y más valor internacional a la segunda temporada”, afirma Leonardo Torres Vilar, quien en aquella época empezó a compartir la labor de director escénico con Paul Martin.

Y si bien las decisiones tomadas en la segunda temporada pudieron ayudar a la popularidad de la serie, que llegó a transmitirse en países como Guatemala, no fue de la completa satisfacción de su creador, Humberto Polar Delgado.

“No es lo mismo una serie con cuatro personajes con quien has hecho 120 capítulos que una segunda temporada en que ya justificas por que una se fue”, confesó en diálogo a El Comercio. “Para mí, la primera temporada de ‘Casado con mi hermano’ fue, definitivamente, la mejor y yo sigo sosteniendo que fue la única comedia de situaciones del Perú”.

CASA CLAUSURADA

El final de "Casado con mi hermano" fue inesperado. El equipo de producción se encontraba grabando un episodio en el Hotel Las Dunas de Ica cuando recibieron la llamada que todo había terminado.

“Mientras estaban filmando en Ica con Leonardo, Paul y con Gloria Klein llegó la llamada telefónica”, recordó Gigio Aranda, uno de los guionistas de la serie y ahora conocido por su trabajo en “Al fondo hay sitio” y “De vuelta al barrio”. “Llegó mientras estábamos en TeleTaller diciéndole que ‘se acabó todo. Se acabó la plata.’”

Los problemas de la familia Gasteluméndez se habían cruzado con los líos de otra familia más poderosa: los Delgado Parker. Humberto Polar, quien desde su posición como gerente general de Panamericana Televisión pudo ser testigo privilegiado de los problemas económicos de la emisora en esos tiempos, nos da su testimonio.

“Panamericana en ese momento se estaba cayendo a pedazos porque se le estaban llevando a pedazos la familia Delgado”, afirma Humberto Polar. “Genaro (Delgado Parker) estaba peleado con sus hermanos y sus sobrinos. Entre los primos no se llevaban bien, se turnaban la presidencia ejecutiva.... toda esas cosas lo que costaron fue plata, plata y plata. En el momento en que declaran insolvente Panamericana, el canal debía US$46 millones de dólares.”

No fueron ayudados los problemas económicos generados por programas como “Nubeluz” y “El Baúl de la felicidad”, que al final de su estadía al aire habrían perdido US$100 millones y US$5 millones, respectivamente, según el propio Humberto Polar. Estos problemas económicos, junto a la fuga de algunas de algunas de sus figuras más importantes, causaron el declive de la otrora poderosa emisora a mediados de los 90.

Si bien "Nubeluz" fue inicialmente un éxito, el programa pronto causó una millonaria deuda para Panamericana Televisión. Mónica Santa María en "Nubeluz". (Foto: Archivo de El Comercio)

“Yo producía ‘Casado con mi hermano’ en una empresa que se le llamaba burbuja, porque si bien pertenecía a Panamericana, yo la gerenciaba y era el responsable ante el directorio. Eso salvó a las series temporalmente. Por lo menos tuvimos dos temporadas de ‘Casado con mi hermano’ y una de ‘Fandango’”, agrega el productor.

EL INTENTO DE REGRESO

“Casado con mi hermano” emitió su capítulo final en 1994, pero eso no significó el final de su lugar en la vida de algunos de sus fanáticos... ni en la de sus protagonistas. Leonardo Torres Vilar nos revela que hubo charlas sobre un posible regreso de la familia Gasteluméndez tanto en 2003 como 2016.

"Hubo charlas en el 2003 para hacer la tercera temporada de 'Casado con mi hermano'", afirma. "Recuerdo que nos juntamos en mi casa con Humberto Polar, con Gigio Aranda, Pablo Guerra, Paul Martin y Gloria Klein y hubo ese intento, pero no recuerdo por qué no salió."

El siguiente intento ocurrió en 2016, coincidiendo con la moda del momento de revivir series clásicas de la televisión como “Tres por tres” y “Will & Grace”. El caso también recibió más atención de los medios al tener adosado en el proyecto a Tondero Producciones, una de las casas productoras más importantes del país, además de ser mencionado por el propio Paul Martin durante una entrevista con Perú21.

Sin embargo, a diferencia de los remakes ya mencionados, lo que se propuso inicialmente no era realizar una tercera temporada en la televisión o un reboot cinematográfico, sino llevar a “Casado con mi hermano” a las tablas con una obra de teatro.

“Hubo una idea con los propios actores de poder llevar el formato de la serie, tan querida por el público, hacia el teatro y reponer lo que tanto conoce la gente del show”, afirma Miguel Valladares, gerente general de Tondero Producciones. “Se habló con Paúl, Leonardo y Gloria, hubo mucho interés y tuvimos algunas reuniones, pero la verdad es que no prosperó por un tema de las salas de teatro. No había espacios y se tenía que replantear para el siguiente año”.

Hablando con miembros del elenco de “Casado con mi hermano”, nos dan la impresión de que para algunos la puesta en escena era solo el primer paso para un proyecto que podría involucrar el regreso de la televisión de los Gasteluméndez, abriendo además la posibilidad de una llegada a la pantalla grande.

Pero cuando conversamos con Valladares, el productor mantuvo que la obra de teatro fue lo único acordado, aunque consintió que el tema de otros formatos se pudo haber dado durante las negociaciones.

"Supongo que en algún momento les habré dicho 'si funciona a nivel teatral y es un boom, podemos extenderlo a otros formatos, de repente'", sostuvo Valladares, mencionando cómo "Av. Larco" fue primero una obra de teatro antes de ser un filme.

Ese no habría sido el único contratiempo durante con las negociaciones. Para Pablo Guerra, quien junto a Gigio Aranda escribió la mayoría de episodios de “Casado con mi hermano”, el no involucrar a los guionistas originales en un primer momento fue un gran error, así como no dejar nada oficial para a la hora formalizar el proyecto.

“Ya meses antes habían hablado con los actores y nosotros nunca nos habíamos enterado. Lo cual me parece un poco ‘naive’ por decirle menos”, afirma Guerra, resaltando el papel primordial que tienen los libretistas en la creación de los personajes que vemos en pantalla y en las tablas. “Tondero no lo manejó bien. No hubo nada claro, en ningún momento se habló ningún contrato y no nos pusieron ningún presupuesto. No nos hicieron ninguna propuesta.”

Quien también resaltó la importancia de contar con los guionistas originales fue el propio Paul Martin. “Yo sentía que si Gigio no escribía el libreto, la comedia no iba a tener el espíritu de ‘Casado con mi hermano’. Sentía que era muy difícil que los personajes y las sensaciones tengan el mismo corazón que el original”, sentenció.

Finalmente, compromisos de varios miembros del elenco hicieron que el proyecto se aplazara aún más hasta que el ímpetu del reboot murió por inercia.

Pero el golpe de gracia a este intento llegaría con la llegada en el 2017 de “De vuelta al barrio”, proyecto televisivo que volvió a reunir a Gigio Aranda y Pablo Guerra con Paul Martin. Sin Waldo, no había “Casado con mi hermano”.

EL LEGADO DE LOS GASTELUMÉNDEZ

“Casado con mi hermano” se produjo entre 1992 y 1994, un breve periodo para su importancia en la historia de la televisión peruana. Es resaltable que con alrededor de 150 episodios a lo largo de su producción, presentó un volumen equivalente a series como “Perfect Strangers” (150 episodios en ocho temporadas) o “The Nanny” (146 episodios en seis temporadas).

Demostrando el vertiginoso ritmo de trabajo en "Casado con mi hermano", la 'sitcom' produjo más de 150 capítulos en solo dos temporadas, hito que le tomó seis a "The Nanny" y ocho a "Perfect Strangers". (Foto: Difusión)

Las frecuentes menciones a esta serie motivaron al redactor de esta nota a escribir esta serie de artículos, a pesar de nunca haber visto la serie cuando fue emitida originalmente. La falta de información sobre la misma, así como la dificultad para encontrar episodios del ‘sitcom’ -solo hay un capítulo subido a YouTube-, motivaron aún más nuestra curiosidad sobre este show. Esta dificultad para encontrar episodios de la serie se extiende incluso a quien fue el padre de “Casado con mi hermano”, Humberto Polar.

“Yo los he buscado hasta el Polvos Azules”, nos comentó durante la entrevista. “Sabes lo que pasa, la crisis de la televisión, la crisis de la Panamericana, económicamente llegó al extremo de que en los cassettes donde estaban grabados los episodios originales de ‘Casado con mi hermano’ se le grababa encima una telenovela o yo qué sé. Llegó un momento en que no tenían plata para comprar cassettes. Entonces eso se ha perdido porque se han grabado sobre los originales cualquier cosa.”

Afortunadamente, no todo es tan lúgubre en el panorama de la serie. El Comercio consultó con la propia Panamericana Televisión para confirmar si es que se han perdido los episodios de la serie. Debido al contexto causado por la pandemia del coronavirus COVID-19, no pudieron confirmar cuántos episodios tenían en sus archivos, aunque nos adelantaron que sí habían sobrevivido algunos. Esperamos poder actualizar la nota cuando se regularice la situación y nos puedan confirmar la información. Adicionalmente, el actor Leonardo Torres Vilar también nos pudo confirmar que tenía en su posesión episodios de la serie, salvando del completo olvido al programa.

Pero el legado de "Casado con mi hermano" no se queda solo en el mismo programa, sino que también se extiende a su influencia en la televisión. Y no solo hablamos de cómo Annie y Wendy de "Patacláun" son personajes similares o los roles que sus protagonistas tendría en otros proyectos. Su creación como una comedia peruana también influenció lo que posteriormente se hizo en la televisión nacional.

"Lo que yo hice en ‘Mil oficios’ era hacer esto que me había costado tanto trabajo hacer, que era una sitcom casi diaria, y convertirla en una novela”, afirma Gigio Aranda. “Lo que no vimos en su momento es que a nosotros en el Perú nos gusta reírnos, Entonces nos gustaban las novelas brasileñas que daban risa, pero no hacíamos novelas graciosas. Hubo algunos intentos, como en ‘Los de arriba y los de abajo’ y de ahí con esas enseñanzas yo paso a hacer “Mil oficios” que era mi mezcla de comedia y novela”.

"Mil oficios" se benefició de la experiencia que tuvieron los guionistas de "Casado con mi hermano". (Foto: Panamericana Televisión)

De similar opinión es su colega Pablo Guerra, quien destacó como parte de su trabajo posterior en programas como "Al fondo hay sitio" y "De vuelta al barrio" salen de la experiencia que tuvieron en "Casado con mi hermano", su primer trabajo como guionistas.

“Con Gigio seguimos trabajando desde esa época. El formato de escritura, la forma de guion que usamos, es la misma”, afirma.

Es así que si bien “Casado con mi hermano” no ha regresado a nuestras pantallas, sus hijos espirituales siguen manteniendo su legado en las siguientes generaciones.

