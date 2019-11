Dina Paúcar consideró injusto que los participantes del reality “Yo soy” lucren con imagen de los verdaderos artistas y apoyó el reclamo de Carmen del Rosario Lara Capristán, hija de Carmencita Lara, quien exige a la imitadora de su madre que pague los derechos correspondientes o en todo caso no use el nombre de la fallecida cantante.

En medio de los preparativos para celebrar su 29 aniversario de trayectoria artística, Dina Páucar ofreció unas declaraciones a diversos medios en las que cuestionó que los concursantes del programa de Latina se presenten en diversos locales y “se la lleven fácil” solo con su pista, sin valorar el sacrificio que hay detrás de su trabajo.

“Lo que pasa es que a nosotros los artistas para promocionarnos, para crecer, nos cuesta muchísimo (…) Y no puede que alguien venga, se peine, se maquille como tú y salga con toda la ayuda que le dan y te hacen la competencia. A mí tampoco no me parece justo”, indicó inicialmente .

“Yo también estoy en contra de eso, de gente que lucra con el talento de otro al que tanto le ha costado ganarse un espacio, sin imitar a nadie. Nosotros cobramos más porque tenemos un staff de trabajadores, debemos pagar pasajes para transportarnos, tenemos un abogado, un contador, una oficina, publicidad y ellos (los imitadores) van con su pista y cantan y cobran un sencillo”, agregó.

Dina Páucar, conocida como “La diosa hermosa del amor” y quien años atrás fue jurado del reality “Perú tiene talento” que también se emitía por Latina, consideró que el programa que es producido por Ricardo Morán debería apoyar al artista verdadero. Asimismo. contó lo que sucedió con su imitadora de “Yo Soy”.

“Me van a decir envidiosa, me van a criticar, pero tampoco estoy de acuerdo (…) Incluso ya salió una ‘Dina Páucar’ al costado de la verdadera Dina haciendo eventos gratis y respaldo completamente a la hija de Carmencita Lara y a todos los que puedan salir a reclamar“, dijo.

"No me parece justo (…) Que me digan lo que quieran, pero yo no estoy de acuerdo, yo tengo 29 años (de trayectoria) y sigo luchando por mis sueños (…) Qué pena que este programa tan grande pueda, de repente, apoyar este tipo de cosas y no le da la oportunidad al artista verdadero, que si lucha por tener un espacio en los medios”, finalizó.